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В Калининский райсуд Петербурга поступило дело об экстремизме, возбужденное против основателя ВК-сообщества "Свободная Ингрия" Артема Чеботарева. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. Дело передано судье Геннадию Пилехину; к рассмотрению оно еще не назначено.

36-летнему Чеботареву вменяется часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Ему грозит до четырех лет колонии. По информации Regnum, объектом возбуждения ненависти является "группа лиц, выделенная по признакам принадлежности к русскоязычным гражданам Российской Федерации".

Поводом для преследования блогера стал комментарий, оставленный им 7 февраля нынешнего года в ВК-сообществе "Русскоязычный бандеровец". Содержание комментария в СМИ не приводилось.

27 мая Чеботарев был задержан в собственной квартире при участии оперативников ФСБ. Блогера повалили на пол, после чего надели на него наручники, хотя он не сопротивлялся. В квартире прошел обыск.

На другой день, однако, появилась информация, что Чеботарева отпустили под подписку о невыезде.

Признает ли блогер вменяемую вину, неизвестно.