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новость Сайт движения "Свободная Ингрия" заблокирован по требованию Генпрокуратуры

24.07.2017
Флаг Ингрии
Флаг Ингрии
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Сайт движения "Свободная Ингрия" заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на членов движения.

Свое требование надзорное ведомство вынесло 11 июля. Как пояснили в "Свободной Ингрии", чиновники заявили, будто "сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Теперь при попытке открыть сайт без анонимайзеров появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу "ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации", а при попытке открыть сайт в Tor - что он "временно недоступен".

"Переговоры с хостером ведем, - заключили в движении. - Сайт обязательно возродится".

"Свободная Ингрия" выступает за автономию Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о самостоятельном налаживании международных отношений и распоряжении собранными в регионе налогами, а также о культурной автономии. Представители движения подчеркивают, что не являются сепаратистами.

В 2016 году против администратора ВК-сообщества "Свободная Ингрия" Артема Чеботарева открыли дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. Как утверждалось, объектом возбуждения ненависти является "группа лиц, выделенная по признакам принадлежности к русскоязычным гражданам Российской Федерации".

Поводом для преследования блогера стал комментарий, оставленный им 7 февраля прошлого года в ВК-сообществе "Русскоязычный бандеровец". Содержание комментария в СМИ не приводилось.

27 мая 2016-го Чеботарев был задержан в собственной квартире при участии оперативников ФСБ. Блогера повалили на пол, после чего надели на него наручники, хотя он не сопротивлялся. В квартире прошел обыск. На другой день появилась информация, что Чеботарева отпустили под подписку о невыезде.

В начале октября стало известно, что дело блогера ушло в суд. Об итогах разбирательства СМИ не сообщали.

Между тем в карточке дела на сайте Калининского райсуда Петербурга указано, что суд над Чеботаревым прошел в одно заседание, которое заняло меньше полутора часов. Судья Геннадий Пилехин вынес блогеру обвинительный приговор. Это позволяет заключить, что дело рассматривалось в особом порядке.

Уже 1 ноября, вскоре по истечении 10-дневного срока, отведенного на подачу апелляционной жалобы, дело Чеботарева было сдано в архив. На сайте Петербургского горсуда информация о рассмотрении жалобы блогера отсутствует. Таким образом, можно заключить, что на апелляцию он не подавал.

Какой именно приговор вынесли Чеботареву, неизвестно. Можно предположить, что с лишением свободы он не связан.

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24.07.2017
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