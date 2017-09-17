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Британская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей Скотленд-Ярда. 21-летний мужчина, имя которого не называется, задержан в столичном районе Хаунслоу в ночь на 17 сентября.

Первый фигурант дела - 18-летний молодой человек, подозреваемый собственно в закладке бомбы, - был задержан накануне в районе порта в Дувре. Его имя также пока не раскрывалось.

Daily Mail передает, что первый подозреваемый был воспитан в приемной семье, живущей в пригороде Лондона. Дом, где во время обыска по делу о взрывах нашли 15 единиц огнестрельного оружия и бомбы, принадлежит Пенелопе и Роберту Джонсам, воспитавшим за три десятилетия 268 приемных детей по фостерной системе. В 2010 году Джонсы были награждены орденами Британской империи. Как рассказали Daily Mail соседи пожилых воспитателей, сейчас у семьи двое воспитанников; одному из них 18 лет, и "он ужасен".

Взрыв в лондонском метро произошел в пятницу в 8:20 по местному времени (10:20 мск). В поезде на станции "Парсонс-Грин" на юго-западе города загорелся пластиковый контейнер, оставленный в сумке у двери вагона. Жертв не было; серьезных травм ни у кого не было. Тем не менее в больницы Лондона были доставлены 30 человек с ожогами и повреждениями, полученными в результате паники. Сейчас большинство уже выписаны.

Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство". В полиции заявление исламистов назвали ожидаемым, дав при этом понять, что оно не обязательно свидетельствует о действительных контактах членов ИГ с исполнителями теракта.

Отмечалось, что взрыв бомбы, снабженной таймером, должен был привести к гораздо более тяжелым последствиям, однако устройство не сработало должным образом. Вместо детонации взрывчатки произошла дефлаграция - сгорание со скоростью, недостаточной для взрыва. Именно благодаря этому обошлось без множества человеческих жертв.