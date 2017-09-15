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новость В вагоне лондонского метро произошел взрыв

15.09.2017
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
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На юго-западе Лондона на станции метро "Парсонс Грин" произошел взрыв в вагоне поезда, сообщает Би-Би-Си. Несколько человек получили ожоги.

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:20 по местному времени (10:20 мск). По свидетельствам очевидцев, взорвался пластиковый контейнер, находившийся в сумке около вагонной двери. Судя по фотографии, серьезных повреждений взрыв не нанес. Однако несколько пассажиров получили травмы в результате возникшей паники.

К станции прибыли спасательные службы и полиция. Пассажиров эвакуировали. Движение поездов на линии "Дистрикт" было прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон".

Расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение (Counter Terrorism Command, CTC) Службы столичной полиции. https://twitter.com/metpoliceuk/status/908620962987433984, сообщается в твиттере полиции. Однако, по словам официальных лиц, пока рано говорить о причинах взрыва. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.

Глава британского правительства Тереза Мэй в связи со случившимся созвала встречу правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра".

Как сообщает Daily Express, на станции "Парсонс грин" была обнаружена вторая бомба. Однако в полиции отказались это подтвердить.

7 июля 2005 года в лондонском метро и городских автобусах произошла серия террористических актов, устроенных исламистами. В 8:50 утра на протяжении 50 секунд были взорваны три поезда метро, а в 9:47 произошел взрыв в автобусе на Тэвисток-сквер. Было убито 52 человека и ранено около 700. Погибли также 4 террориста-смертника: Хабиб Онф, Мохаммед Сидик Хан, Джермен Линдси и Шехзад Танвер. Все они были подданными Соединенного Королевства, и все кроме Линдси родились и выросли в Великобритании.

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15.09.2017
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