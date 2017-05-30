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новость МЧС: В прогнозе Росгидромета ситуация не оценивалась как чрезвычайная

30.05.2017
Дерево, поваленное ураганом, в московском парке. Фото Владимира Мичурина
Дерево, поваленное ураганом, в московском парке. Фото Владимира Мичурина
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В прогнозе Росгидромета об урагане, в результате которого в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, ситуация не оценивалась как чрезвычайная, требующая экстренного оповещения граждан. Как передает Интерфакс, об этом заявили в МЧС.

"Скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду, - пояснили в ведомстве. - Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было".

Поэтому, заключили в МЧС, информирование велось только через СМИ, соцсети, региональные сайты ведомства и по SMS-рассылке.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии, что синоптики предупредили МЧС о предстоящем урагане уже в субботу.

Также отмечалось, что в понедельник уведомления о стихийном бедствии МЧС разослала не всем абонентам мобильной связи, причем рассылка была сделана, когда ураган уже почти закончился.

Из 16 жертв урагана 11 погибли в столице, пятеро - в Подмосковье. В числе жертв - 11-летняя школьница, которую задавило упавшим деревом в городе Раменское.

За медицинской помощью в Москве обратилось 168 пострадавших, 146 из которых были госпитализированы. Восемь пациентов по состоянию на утро вторника находились в тяжелом состоянии. В Подмосковье в больницы попали 34 человека; ранее сообщалось, что состояние шестерых пострадавших в Одинцовском районе тяжелое.

В Москве ураган повалил больше 3,5 тысячи деревьев, повредил кровли 140 многоэтажек и свыше 1,5 тысячи машин. В Подмосковье упало больше 3 тысяч деревьев, пострадавли кровли 42 жилых домов и одного роддома, а также 322 автомобиля.

Обесточены оказались больше 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых домов, в которых живут свыше 44 тысяч человек, и 1375 дачных домов.

Столичный главк СКР еще в понедельник начал доследственную проверку по фактам гибели и травмирования людей. Проверку ведет и подмосковное управление ведомства. О возбуждении уголовных дел пока не сообщалось.

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30.05.2017
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