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В результате урагана, случившегося в понедельник днем в Москве, погибли 11 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный "информированный источник".

По меньшей мере семеро из числа жертв погибли в юго-западных районах столицы: один - на площади Джавахарлала Неру, один - в районе метро Университет, еще двое - на улице Кедрова, трое - на Андреевской набережной. Двое из числа погибших на набережной сидели в беседке, когда на нее упало дерево.

Известно также об одном погибшем на Кировоградской улице в южном районе Чертаново.

Как написал в своем твиттере мэр столицы Сергей Собянин, порывами ветра в городе повалило сотни деревьев. По информации чиновника, за медицинской помощью обратились свыше 40 человек. Между тем ТАСС писал о 69 пострадавших.

Столичный главк СКР начал доследственную проверку по фактам гибели и травмирования людей.