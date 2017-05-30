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новость И был ветер, и было утро

Жертвами урагана в московском регионе стали 16 человек
30.05.2017
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
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Число жертв урагана в московском регионе достигло 16 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Плдмосковья Андрея Воробьева. 11 человек погибли в столице, еще пятеро в области.

"После кратковременного, но сильного урагана у нас есть пострадавшие. Погибли 5 человек, в том числе один ребенок", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства. Кроме того, были госпитализированы 34 человека с повреждениями различной тяжести.

В Москве всего за медицинской помощью обратилось 168 человек, 146 из них были госпитализированы. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы на утро вторника, в больницах остается 108 человек, среди которых 22 ребенка. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Характерными травмами пострадавших стали ушибы, ссадины, сотрясения мозга, есть повреждения позвоночника.

Ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин, сообщили в пресс-службе МЧС России. В населенных пунктах Подмосковья упало более трех тысяч деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек, и 1375 дачных домов. "По состоянию на 9 часов утра 30 мая без энергоснабжения остаются 32 населенных пункта в 9 муниципальных образованиях с населением 2710 человек", сообщили в областном глаке МЧС.

В столице было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. Произошли сбои в движении электричек и поездов. В аэропортах Московского авиационного узла в понедельник были задержаны более 50 рейсов. К настоящему времени движение по улицам Москвы и федеральным трассам области восстановлено.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал трагедию беспрецедентной. "Она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", - отметил Собянин.

В понедельник столичный главк СКР начал доследственную проверку по фактам гибели и травмирования людей.

21 июня 1998 года в Москве при ураганном ветре погибли девять и пострадали 165 человек. Общий ущерб от стихии составил около 1 миллиарда рублей.

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30.05.2017
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