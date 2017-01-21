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В Италии в катастрофе автобуса погибли 16 человек, сообщается на сайте Национального корпуса пожарной охраны. Еще 39 пассажиров получили ранения, состояние одного из них оценивается как критическое.

В ночь на субботу под Вероной автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в ограждение, затем в опору эстакады, и загорелся. Пока неизвестно, что именно стало причиной ДТП. Другие автомобили в аварии не участвовали. Следователи заявляют, что на месте аварии нет следов торможения.

Итальянские СМИ сообщают, что водитель следовавшего за автобусом грузовика заметил, что у того какие-то проблемы с колесом. Водитель грузовика попытался предупредить об этом, но не успел.

В автобусе находились венгерские школьники в возрасте от 15 до 17 лет. Они возвращались домой после каникул, которые провели на горнолыжном курорте во Франции. По данным СМИ, среди жертв автокатастрофы может быть французский водитель автобуса и члены его семьи.

В июле 2013 года юге Италии 38 человек погибли в результате аварии автобуса. Автобус врезался в несколько автомобилей, замедлившихся перед дорожным затором. После этого он проломил заграждение виадука и рухнул вниз по крутому склону высотой примерно 25-30 метров.

Судя по свидетельствам очевидцев, у автобуса, скорее всего, возникли проблемы с тормозной системой. Водитель погиб в аварии. 10 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В туристическом автобусе находились 48 человек, среди них много детей. Они возвращались в Неаполь после религиозного паломничества в соседнюю область Апулию.