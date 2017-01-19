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Сход лавины на отель возле горы Гран Сассо в итальянском регионе Абруццо привел к многочисленным жертвам, сообщает Би-Би-Си. Лавина накрыла трехэтажный отель Rigopiano вечером в среду. По предварительным данным, в нем находились до 30 человек.
Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг. По их словам, крыша здания частично разрушилась.
Двое выживших были найдены возле здания. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.
В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5. Предполгается, что одно их них могло стать причиной схода лавины.
В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами сарая в городе Терамо. Еще один человек попал под снежную лавину и числится пропавшим без вести.
Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.
24 августа 2016 года в Центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,4. Жертвами бедствия стали почти 300 человек.