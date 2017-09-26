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СКР расследует уголовное дело о взятке в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны Александра Вакулина. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники, полковник Вакулин обвиняется в получении взяток на сумму 368 миллионов рублей.

По сведениям газеты, Вакулину инкриминируют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы) и часть 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере, от 8 до 15 лет колонии).

Вакулин был задержан еще в марте. 235-й гарнизонный военный суд отправил чиновника в СИЗО, Московский окружной военный суд подтвердил это решение.

Согласно фабуле дела, Вакулин за взятки способствовал заключению коммерческими фирмами контрактов с Минобороны на поставку прицепных кухонь, передвижных пекарен, автомобильных цистерн и другой спецтехники. Также он обещал общее покровительство бизнесменам, участвовавшим в сделках.

Речь в деле идет о контракте на поставку спецтехники, заключенном Минобороны с питерским ООО "Профбизнес" зимой 2015 года. Сумма сделки составила почти 685 миллионов рублей. По версии следствия, при совершении закупок было похищено около 20 миллионов рублей "путем поставки машин ненадлежащего качества".

По заключению ФАС, этот контракт, а также еще 11 сделок на общую сумму два миллиарда рублей, заключенные военным ведомством с "Профбизнесом" и торговыми домам "Спецтехмаш" и "Стиллаг", стали результатом картельного сговора. Антимонопольное ведомство установило, что все фирмы участвовали в электронных торгах с одного IP-адреса и использовали один и тот же контактный телефон.

Дело против Вакулина было возбуждено главным следственным управлением СКР 30 марта. Чиновника задержали после нескольких обысков, прошедших в Петербурге и других регионах страны. Кроме Вакулина по делу также задержаны еще несколько человек, в том числе один из руководителей "Профбизнеса" Алексей Калитин. Летом дело передали из Петербурга в центральный аппарат следственного ведомства.

Как утверждается, другие фигуранты дела дали показания против Вакулина. Дело о взяточничестве в отношении чиновника открыли именно после признаний других подозреваемых. Затем остальных задержанных этапировали в Москву, где заново арестовали по решению Хамовнического райсуда.

Дело против Вакулина расследует старший следователь центрального аппарата СКР Виталий Данилов. В прошлом он участвовал в расследовании хищений в "Оборонсервисе".