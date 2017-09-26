О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.264267.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.264267.html
Также: Криминал, Правительство, Общество, Политика, Россия, Происшествия

новость Чиновник Минобороны арестован по обвинению в рекордной взятке

26.09.2017
Александр Вакулин. Фото: vamto.net
Александр Вакулин. Фото: vamto.net
Реклама

СКР расследует уголовное дело о взятке в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны Александра Вакулина. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники, полковник Вакулин обвиняется в получении взяток на сумму 368 миллионов рублей.

По сведениям газеты, Вакулину инкриминируют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы) и часть 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере, от 8 до 15 лет колонии).

Вакулин был задержан еще в марте. 235-й гарнизонный военный суд отправил чиновника в СИЗО, Московский окружной военный суд подтвердил это решение.

Согласно фабуле дела, Вакулин за взятки способствовал заключению коммерческими фирмами контрактов с Минобороны на поставку прицепных кухонь, передвижных пекарен, автомобильных цистерн и другой спецтехники. Также он обещал общее покровительство бизнесменам, участвовавшим в сделках.

Речь в деле идет о контракте на поставку спецтехники, заключенном Минобороны с питерским ООО "Профбизнес" зимой 2015 года. Сумма сделки составила почти 685 миллионов рублей. По версии следствия, при совершении закупок было похищено около 20 миллионов рублей "путем поставки машин ненадлежащего качества".

По заключению ФАС, этот контракт, а также еще 11 сделок на общую сумму два миллиарда рублей, заключенные военным ведомством с "Профбизнесом" и торговыми домам "Спецтехмаш" и "Стиллаг", стали результатом картельного сговора. Антимонопольное ведомство установило, что все фирмы участвовали в электронных торгах с одного IP-адреса и использовали один и тот же контактный телефон.

Дело против Вакулина было возбуждено главным следственным управлением СКР 30 марта. Чиновника задержали после нескольких обысков, прошедших в Петербурге и других регионах страны. Кроме Вакулина по делу также задержаны еще несколько человек, в том числе один из руководителей "Профбизнеса" Алексей Калитин. Летом дело передали из Петербурга в центральный аппарат следственного ведомства.

Как утверждается, другие фигуранты дела дали показания против Вакулина. Дело о взяточничестве в отношении чиновника открыли именно после признаний других подозреваемых. Затем остальных задержанных этапировали в Москву, где заново арестовали по решению Хамовнического райсуда.

Дело против Вакулина расследует старший следователь центрального аппарата СКР Виталий Данилов. В прошлом он участвовал в расследовании хищений в "Оборонсервисе".

Оставить комментарий Обсудить
26.09.2017
новость Новости по теме
05.07.2017 Экс-министр обороны Сердюков возглавил совет директоров "Росвертола" →
01.02.2017 "Коммерсант": Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха" →
15.10.2016 Арестован бывший руководитель компании "Оборонэнерго" →
23.08.2016 Сердюков возглавил два комитета при совете директоров ОДК →
05.08.2016 Основной обвиняемый по делу "Славянки" Елькин получил 11 лет →
15.07.2016 Фигурант дела "Оборонсервиса" Закутайло получил условно-досрочное освобождение →
20.06.2016 Фигурантку дела "Оборонсервиса" освободили по УДО →
21.04.2016 Фигурантку дела "Оборонсервиса" Сметанову приговорили к условному сроку →
11.02.2016 Материалы по делу фигурантки "Оборонсервиса" вернули в прокуратуру на доработку →
14.01.2016 Замглавы департамента Минобороны получил почти 8 лет колонии за взятки →
22.12.2015 Чиновника Минобороны обвинили в покушении на взятку в 48 миллионов рублей →
14.12.2015 Сердюков вошел в совет директоров холдинга "Вертолеты России" →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Выбор читателей
новость Машина ФСБ сбила полицейского
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Марш мира в Питере: ВИДЕО
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость Беспредел в Крыму: доклад ООН
Логотип УВКПЧ ООН
новость Российский налет на детей
После бомбежки в Джиср-эш-Шугуре, 2015. Источник: malcolmxtreme.wordpress.com
в блоге Душегуб как народный герой
383
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
в блоге Латынина и этническая угроза
383
в блоге Без сдержек и противовесов
383
новость Из губеров в посланники Путина
Николай Меркушкин. Фото: samregion.ru
новость Пропавший певец: странное видео
Зелимхан Бакаев. Кадр видео с YouTube-канала "Артем Лебедев"
новость Референдум в Иракском Курдистане
Голосование на референдуме в Иракском Курдистане (справа - сотрудница избиркома). Кадр видео Reuters
новость Лидер ХГ судим за убийство
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
новость Германия после выборов
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com
статья Ксения и дядя Володя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость КНДР: Всех сожжем
Удар КНДР по авианосцу Carl Vinson. Кадр компьютерной графики
новость Чечня: гибель партизана
Аббас Кужулов. Источник: operline.ru