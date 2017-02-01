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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать заместителем главы госкорпорации "Ростех". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

Во вторник президент Владимир Путин назначил предыдущего замглавы госкорпорации Дмитрия Шугаева новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Его предшественник Александр Фомин переведен на пост замминистра обороны по международным вопросам. Имя нового замгендиректора "Ростеха" пока официально не называется.

По информации источника в аппарате правительства, проведенные перестановки следует расценивать как окончание "первого этапа обновления руководящего состава системы ВТС". В декабре 2016 года гендиректора "Рособоронэкспорта" Анатолия Исайкина сменил глава холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев. Вопрос о сменщике Дмитрия Шугаева остается открытым.

Сердюков, по словам одного из источников, с момента назначения в 2013 году гендиректором "ФНИИЦ М" сумел сделать в "Ростехе" "головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны". Спустя всего два года экс-министр стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.

Вскоре он может сменить Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, утверждают источники в Белом доме и авиационной отрасли. По их данным, имя Сердюкова есть в списке кандидатов от России в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономики в правительство.

Сердюков был назначен на пост министра обороны в 2007 году. В 2012 году в связи со скандалом вокруг хищений в "Оборонсервисе" он был отправлен в отставку.

Сначала он проходил по делам о хищениях в качестве свидетеля. В декабре 2013 года ему официально было предъявлено обвинение в халатности. Вину он не признал. В марте 2014 года Сердюков был амнистирован. В июне того же года уголовное дело в отношении него было закрыто.

В ноябре 2013 года Сердюков занял должность гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в "Ростехнологии".

В октябре 2015 года Сердюкова назначили исполнительным директором по авиационному кластеру госкорпорации "Ростех", а в декабре он вошел в совет директоров одной из структур "Ростеха" - холдинга "Вертолеты России".

В августе 2016 года экс-министр был назначен председателем комитетов по стратегии, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАК.