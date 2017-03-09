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новость При строительстве дороги к "Крестам-2" похищены три четверти выделенных денег

09.03.2017
СИЗО "Кресты-2". Фото: stroypuls.ru
СИЗО "Кресты-2". Фото: stroypuls.ru
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В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке дороги к строящемуся в Колпино СИЗО "Кресты-2". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Речь идет о государственном контракте на сумму почти 16 миллионов рублей. Договор был заключен между региональным управлением ФСИН и ФГУП "Управление строительства по СЗФО", принадлежащим тому же ведомству. В сентябре 2016 года на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере более 4 миллионов 750 тысяч рублей.

"В декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства", - говорится в сообщении. Между тем дорога к изолятору не построена.

Таким образом, "неустановленные лица" похитили не менее 12,2 миллиона рублей, отмечают в СКР. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Следственный изолятор "Кресты-2" строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства АО "Генеральная строительная корпорация" и субподрядчик ООО "Петроинвест" подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

В ночь на 3 марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину подполковника петербургского управления ФСИН Николая Чернова. Офицер получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, которое, в частности, отвечало за сооружение СИЗО "Кресты-2". Чернов также курировал этот проект. Кроме того, был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков, которого следствие считает исполнителем покушения. Сабиров руководил бригадами на строительстве изолятора.

7 марта Чернов скончался в госпитале. Следствие переквалифицировало уголовное дело на статью "Убийство".

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09.03.2017

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