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Раненый при покушении подполковник петербургского управления ФСИН Николай Чернов скончался в госпитале, сообщает РИА "Новости". Следствие переквалифицирует дело на статью "Убийство".

В ночь на 3 марта неизвестные расстреляли машину Чернова во Всеволожском районе Ленинградской области. Подполковник получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, в том числе нового петербургского СИЗО "Кресты-2". Чернов также курировал этот проект.

Кроме того, задержан 63-летний местный житель Сабира Садыкова, которого следствие считает исполнителем покушения. Сабиров руководит бригадами на строительстве изолятора.

Следственный изолятор "Кресты-2" строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства АО "Генеральная строительная корпорация" и субподрядчик ООО "Петроинвест" подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

"Кресты-2" станут самым современным в России СИЗО, заявил в 2008 году начальник управления капитального строительства ФСИН Николай Лонщаков. "Территория застройки там составляет 35 гектаров - это административные здания со столовой и тиром, спортзалом, сборно-следственное отделение, медицинская часть, два режимных корпуса по две тысячи мест, большая хозяйственно-складская зона, общежития для обслуги и так далее. Здания будут соединены между собой переходными галереями", - рассказал он.