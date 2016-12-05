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Наследство покойного патриарха Алексия II оказалось заморожено на счетах лишенного лицензии Внешпромбанка. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на документы Арбитражного суда Москвы, в который обратилась с иском наследница патриарха - 80-летняя игуменья Филарета (Александра Смирнова), настоятельница московского подворья Пюхтицкого женского монастыря, который находится близ эстонского города Кохтла-Ярве. Филарета требует, чтобы ее включили в список кредиторов Внешпромбанка.

Как выяснилось, Алексию принадлежало 2,92 миллиона долларов, 8829 евро и 9,37 миллиона рублей. В своем иске Филарета указывает всю сумму наследства в российской валюте - таким образом, она превышает 305 миллионов рублей.

Игуменья была помощницей Алексия с 1966 года до самой его смерти в декабре 2008-го. Со временем она стала управляющей хозяйством патриарха, а всю обслугу набирала из монахинь своего монастыря. Именно Филарета первой обнаружила труп умершего Алексия. Завещание в пользу своей помощницы будущий патриарх составил еще в 1976 году.

В 2013 году Филарета выпустила книгу мемуаров "Игумения. За святое послушание". Она издана на средства начальника столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, который является крупным попечителем Пюхтицкого монастыря.

В суде интересы Филареты представляет адвокат по фамилии Кравцов. Он же защищает в процессе по иску к банку и знакомую игуменьи - сопредседателя Союза православных женщин России Анастасию Оситис. Известно, что Оситис и ее дочь Ирина Федулова по крайней мере до 2008 года являлись акционерами Внешпромбанка.

Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января. На его счетах на тот момент находились, в частности, 9 миллиардов рублей "Транснефти", 8,5 миллиарда рублей Олимпийского комитета России и около 1,5 миллиардов рублей, принадлежащих структурам РПЦ. Из частных лиц, хранивших свои деньги в этом банке, "Медуза" упоминает бывшего вице-спикера Госдумы Александра Жукова, а также жен вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра обороны Сергея Шойгу.