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Бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в конце января Бугаевский "списал на счета подконтрольных ему иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиардов в рублевом эквиваленте".

В феврале Центробанк отозвал лицензию у "Интеркоммерца", а в апреле решением Арбитражного суда города Москвы банк был признан банкротом.

Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено. Его имущество арестовано. В список вошли квартира в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и около ста миллионов рублей.

Банк "Интеркоммерц" по итогам 2015 года занимаk 63-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По данным рэнкинга, объем средств физлиц на балансе банка на 1 января 2016 года составлял 68,37 миллиарда рублей.