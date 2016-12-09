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новость В центральном офисе "Почты России" прошли обыски

09.12.2016
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
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В центральном офисе "Почты России" в Москве прошли обыски, силовики изъяли часть документов. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, выемка документов связана с претензиями Генеральной прокуратуры по вознаграждению главе "Почты России" Дмитрию Страшнову.

По данным источника Интерфакса, в операции участвовали сотрудники ФСБ, а изъятие документов прошло в рамках доследственной проверки о незаконных выплатах премии Страшнову на сумму, превышающую 95 миллионов рублей. По словам собеседника агентства, изъяты также электронные носители.

Источник агентства в "Почте России" в свою очередь сообщил, что предприятие содействует работе правоохранителей, "предоставляет документы по их просьбе".

25 ноября стало известно, что Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело о незаконной выплате Страшнову премии в 95,4 миллиона рублей. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ФГУПа в 2014 году по РСБУ составила 1,2 миллиарда рублей. Премия гендиректора соответствует примерно 8 процентам от этого показателя. Надзорное ведомство заподозрило гендиректора в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сам гендиректор "Почты России" заявлял, что ситуация вокруг проверки получения им премии за 2014 год излишне обострена.

"Ситуация излишне "перегрета". Во всех действиях, связанных с расчетом моего вознаграждения, и "Почта России", и Минкомсвязи руководствовались только подзаконными актами. Здесь возможности для креатива нет, эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему в целом и пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний", - заявлял Страшнов.

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09.12.2016

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