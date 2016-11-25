О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.256962.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.256962.html
Также: Криминал, Россия, Происшествия, Политика

новость А были ли прибыли?

Генпрокуратура просит возбудить дело против главы "Почты России" за незаконное получение зарплаты
25.11.2016
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
Реклама

Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

"Генеральной прокуратурой России в ходе проверки исполнения федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций и подведомственными ему учреждениями выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову", - сказал Куренной.

Генпрокуратура направила в СКР материалы на возбуждение уголовного дела по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении Страшнова. Кроме того, против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии, надзорного ведомства просит возбудить дело по статье 293 (халатность).

Как показали результаты проверки, в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности "Почты России" за предыдущий год "руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 миллиона рублей".

"Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 миллиарда рублей", - отметил представитель Генпрокуратуры. При этом размер прибыли предприятия за 2014 год образовался за счет целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 миллиарда рублей, что позволило перекрыть убытки "Почты России" в размере свыше 4 миллиардов.

"При таких обстоятельствах и с учетом размера средней заработной платы по предприятию в 2014 году сумма вознаграждения, которая рассчитывалась Страшнову в соответствии с постановлением правительства и письмом Минтруда России о порядке его применения, должна была составить 3,2 миллиона рублей", - отметил Куренной.

Кроме того, в нарушение того же письма Минтруда России в трудовом договоре между Минкомсвязи России и Страшновым не была определена величина норматива его вознаграждения. Это позволило его существенно завысить.

21 ноября "Почта России" сообщила, что Страшнов за 2014 год получил премию в размере 95 миллионов рублей. Его зарплата с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысяч рублей в месяц.

Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016

новость Новости по теме
08.07.2016 "Почта Россия" оценила реализацию "пакета Яровой" в полтриллиона рублей →
07.09.2015 ВТБ и "Почта России" создают новый банк →
26.07.2013 "Почту России" оштрафовали на 360 тысяч рублей за посылочный затор →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Путин вам не папа
статья Где кончается Россия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Задержан генерал ФСО
Флаг ФСО. Фото: atributia.ru
статья Убийство Немцова: угрозы уборщице
Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки
РЕКЛАМА
Loading...
новость Диссертацию Мединского рассмотрят в МГУ
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Ядерный арсенал Клинцевича
Франц Клинцевич. Фото: er.ru
новость Что предложили Белых
Алексей Навальный и Никита Белых на охоте. Фото из блога Навального
новость Поджоги в Хайфе
Пожар в Хайфе, 24.11.2016. Кадр видео с youtube-канала Arutz Sheva TV
новость Допрос Януковича сорван
Пресс-конференция Виктора Януковича. Кадр видеотрансляции
новость Личные данные расстрельщиков
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
новость Атака на мать Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Дело московских "террористов"
Аслан Байсултанов. Кадр "России-24"
новость DDoS-атака на Еврокомиссию
Еврокомиссия. Фото: ec.europa.eu
статья Правда Дениса Карагодина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Эрдоган пригрозил пустить беженцев в ЕС
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
новость Мосул: все мосты разбомблены
Старый мост в Мосуле. Фото: panoramio.com
новость Отменят ли "закон подлецов"
Анна Кузнецова. Фото: er.ru
новость Европарламент требует освободить Дадина
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Путин о "вероломстве" украинцев
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля