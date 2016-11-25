Реклама

Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

"Генеральной прокуратурой России в ходе проверки исполнения федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций и подведомственными ему учреждениями выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову", - сказал Куренной.

Генпрокуратура направила в СКР материалы на возбуждение уголовного дела по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении Страшнова. Кроме того, против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии, надзорного ведомства просит возбудить дело по статье 293 (халатность).

Как показали результаты проверки, в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности "Почты России" за предыдущий год "руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 миллиона рублей".

"Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 миллиарда рублей", - отметил представитель Генпрокуратуры. При этом размер прибыли предприятия за 2014 год образовался за счет целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 миллиарда рублей, что позволило перекрыть убытки "Почты России" в размере свыше 4 миллиардов.

"При таких обстоятельствах и с учетом размера средней заработной платы по предприятию в 2014 году сумма вознаграждения, которая рассчитывалась Страшнову в соответствии с постановлением правительства и письмом Минтруда России о порядке его применения, должна была составить 3,2 миллиона рублей", - отметил Куренной.

Кроме того, в нарушение того же письма Минтруда России в трудовом договоре между Минкомсвязи России и Страшновым не была определена величина норматива его вознаграждения. Это позволило его существенно завысить.

21 ноября "Почта России" сообщила, что Страшнов за 2014 год получил премию в размере 95 миллионов рублей. Его зарплата с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысяч рублей в месяц.