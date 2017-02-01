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Октябрьский районный суд Петербурга арестовал охранника "Музея Новороссии" Петра Ляшенко, сообщает Фонтанка.Ру. Его обвиняют по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

41-летний Ляшенко приехал в Петербург из Новгородской области. В музее он считался волонтером, но фактически исполнял функции ночного охранника.

По версии следствия, около 4 часов утра 28 января, выйдя из музея за сигаретами, Ляшенко вступил в конфликт с прохожими. Когда по вызову граждан прибыл наряд полиции, он закрылся в помещении музея. После требования полицейского открыть дверь Ляшенко выстрелил в его сторону картечью из помпового ружья. Так как выстрел был сделан через металлическую дверь, действие картечного заряда было ослаблено и полицейский получил легкие ранения.

В самом "Музее Новороссии" утверждают, что Ляшенко не поверил, что дверь требуют открыть настоящие полицейские.

"Музей Новороссии" был открыт 9 мая 2015 года в подвале дома 54 по ул. Декабристов. В этом здании находится также мемориальная квартира Александра Блока.

Экспозиции музея посвящены "противостоянию" Восточной и Западной Украины начиная с XVIII века, жизни в Донбассе до начала российской агрессии 2014 года, а также разрушениям в ходе начавшейся войны. До открытия музея сообщалось, что одну из комнат предполагается оформить как помещение в разрушенном доме, а аудио- и видеоэффекты в ней должны воспроизводить шум и вспышки обстрелов.

В музее проводятся мероприятия сторонников имперского реванша. Так, в феврале там был награжден медалью британский пророссийский журналист Грэм Филлипс.

В сентябре 2016 года в "Музее Новороссии" прошли обыски по делу о взрывах у постов ГИБДД у Каменноостровского моста и на Кантемировской улице в 2015 году. Тогда пострадала 66-летняя женщина. Директор музея Герман Владимиров заявил, что обвиняемые в совершении этих преступлений петербуржцы, известные как "охотники на ГИБДД", когда-то посещали музей, однако никакого отношения к нему не имеют.