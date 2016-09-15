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В музее "Новороссии" в Петербурге проходят обыски. Как сообщает "Росбалт", представители Следственного комитета пришли в музей на улице Декабристов, когда на месте находился только сторож. Они представились, а после вскрыли двери болгаркой.

"Вместе со следователями пришли и сотрудники ФСБ. Человек пять или шесть, в масках, вооруженные. Минимум трое людей руководят операцией. Вместе с ними в музее находятся руководители и понятые. Причину обысков не называют", - рассказал сотрудник музея.

Позже директор музея Герман Владимиров сообщил, что обыск был связан с расследованием уголовного дела о взрывах у постов ГИБДД у Каменноостровского моста и на Кантемировской улице в 2015 году. По словам Владимирова, обвиняемые в совершении этих преступлений петербуржцы, известные как "охотники на ГИБДД", когда-то посещали музей, что и послужило поводом для следственных действий.

"Эти ребята никакого отношения к "Музею Новороссии" не имеют, - утверждает Владимиров. - Они были у нас как посетители".

Ранее музей пытались сжечь. В ночь на 1 мая неизвестный проложил вдоль деревянной рамы окна тряпку с горючим и поджег ее. Как утверждается, волонтер, дежуривший в музее, вовремя заметил возгорание, однако не сумел погасить пожар даже из двух огнетушителей.

В итоге огонь потушили прибывшие пожарные. Существенного ущерба музей не понес.

Музей "Новороссии" был открыт 9 мая 2015 года в подвале дома 54 по ул. Декабристов. В этом здании находится также мемориальная квартира Александра Блока.

Экспозиции музея посвящены "противостоянию" Восточной и Западной Украины начиная с XVIII века, жизни в Донбассе до начала российской агрессии 2014 года, а также разрушениям в ходе начавшейся войны. До открытия музея сообщалось, что одну из комнат предполагается оформить как помещение в разрушенном доме, а аудио- и видеоэффекты в ней должны воспроизводить шум и вспышки обстрелов.

В музее проводятся мероприятия сторонников имперского реванша. Так, в феврале там был награжден медалью британский пророссийский журналист Грэм Филлипс.