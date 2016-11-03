О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Culture/m.256203.html
Также: Культура

новость Умер клоун Олег Попов

03.11.2016
Олег Попов. Фото: mega-stars.ru
Олег Попов. Фото: mega-stars.ru
Реклама

В Ростове-на-Дону на 87-м году жизни умер клоун Олег Попов. Как передает ТАСС, ссылаясь на гендиректора "Росгосцирка" Дмитрия Иванова, смерть артиста наступила внезапно. "Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно", - сказал Иванов.

Олег Попов приехал в Ростов-на-Дону 29 октября с премьерой нового шоу "Пусть всегда будет солнце!". Он должен был исполнишь как ставшие классикой репризы (в том числе знаменитый "Луч"), так и новые с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, "Конного театра" Раисы Шаниной, акробатов, иллюзионистов, дрессированных собак.

Как рассказал директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко, Попов успел дать в Ростовском цирке два представления. "Он успел дать два представления, еще 12 были запланированы. Ближайшее должно было состояться в пятницу. Артисты с которыми гастролировал Попов, проведут это представление, и посвятят его знаменитому клоуну", - сказал Резниченко.

В "Росгосцирке" отметили, что прощание с артистом, долгие годы жившим в Германии, может пройти в России. "Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии", - сказал Иванов.

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна. Создал яркий артистический образ "Солнечного клоуна". В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, пародирование, буффонаду и эксцентрику.

В 1991 году Олег Попов уехал в Германию. Жил в баварском городе Эглофштайн (Верхняя Франкония) вместе со своей женой Габриэль. Попов выступал в зарубежных цирках под псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 2015 году Попов впервые приехал в Россию - на фестиваль циркового искусства "Мастер" в Сочи, где был удостоен звания "Легенда цирка".

Оставить комментарий Обсудить
03.11.2016

новость Новости по теме
31.10.2016 Умер Владимир Зельдин →
11.04.2016 Умер Альберт Филозов →
30.11.2015 Умер Эльдар Рязанов →
08.11.2015 Умер композитор Андрей Эшпай →
05.12.2014 Умер кинорежиссер Геннадий Полока →
Фото и Видео
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
26994
Play own
"Остров-1991"
26410
Play own
Открытие Не_уязвимости
26320
Play own
Петр Павленский и приморские партизаны
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Поле "Зенита" забраковали
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
новость Дадину вызвали врачей
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
статья На грани войны с США
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Несправедливость в искусстве
383
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
в блоге Ступор от демократии
383
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
новость Поклонская пожаловалась Чайке на Учителя
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Эпидемия ВИЧ на Урале
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
в блоге Америка без ретуши
383
новость Месть за поддержку Умерова
Муслим Алиев. Фото с личной ФБ-страницы
новость Шарина отказалась признать вину
Наталья Шарина. Фото: РГБ
новость Картину Ложкина запретили
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
новость Новая гумпауза в Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
новость Журналисты в заложниках: ВИДЕО
Акция в защиту украинских журналистов. Кадр "Граней-ТВ"
новость В Москве опечатали офис AI
Дверь офиса Amnesty International в Москве. Фото: AI
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
новость Песков: Отказ от Microsoft невозможен
Компьютер. Фото: gov.ru