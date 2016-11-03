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В Ростове-на-Дону на 87-м году жизни умер клоун Олег Попов. Как передает ТАСС, ссылаясь на гендиректора "Росгосцирка" Дмитрия Иванова, смерть артиста наступила внезапно. "Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно", - сказал Иванов.

Олег Попов приехал в Ростов-на-Дону 29 октября с премьерой нового шоу "Пусть всегда будет солнце!". Он должен был исполнишь как ставшие классикой репризы (в том числе знаменитый "Луч"), так и новые с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, "Конного театра" Раисы Шаниной, акробатов, иллюзионистов, дрессированных собак.

Как рассказал директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко, Попов успел дать в Ростовском цирке два представления. "Он успел дать два представления, еще 12 были запланированы. Ближайшее должно было состояться в пятницу. Артисты с которыми гастролировал Попов, проведут это представление, и посвятят его знаменитому клоуну", - сказал Резниченко.

В "Росгосцирке" отметили, что прощание с артистом, долгие годы жившим в Германии, может пройти в России. "Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии", - сказал Иванов.

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна. Создал яркий артистический образ "Солнечного клоуна". В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, пародирование, буффонаду и эксцентрику.

В 1991 году Олег Попов уехал в Германию. Жил в баварском городе Эглофштайн (Верхняя Франкония) вместе со своей женой Габриэль. Попов выступал в зарубежных цирках под псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 2015 году Попов впервые приехал в Россию - на фестиваль циркового искусства "Мастер" в Сочи, где был удостоен звания "Легенда цирка".