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новость Умер Владимир Зельдин

31.10.2016
Владимир Зельдин. Фото: uznayvse.ru
Владимир Зельдин. Фото: uznayvse.ru
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Старейший советский и российский актер Владимир Зельдин умер в больнице на 102-м году жизни. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского.

Владимир Зельдин родился 10 февраля 1915 года. В 1935 году он окончил театрально-производственное училище при Театре имени МГСПС.

Зельдин сыграл более чем в 40 фильмах, одной из первых работ для него стала роль в комедии 1941 года "Свинарка и пастух". После этого он вновь снялся у режиссера Ивана Пырьева в "Сказании о земле Сибирской" и участвовал в телеверсии спектакля "Учитель танцев".

За этой ролью последовала "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова. Другими известными киноработами Зельдина стали роли в фильмах: "Укрощение строптивой" (1961), "Дядя Ваня" (1970), "С тобой и без тебя" (1973), "Женщина в белом" (1981), "Десять негритят" (1987).

Во время войны он ездил на фронт с концертными бригадами, в эвакуации работал в Русском драматическом театре в Алма-Ате. В 1946 году дебютировал в роли Альдемаро в "Учителе танцев" Лопе де Веги на сцене Театра Советской армии, где работал более 60 лет. С 1993 года играл Дон Кихота в "Человеке из Ламанчи", также исполнял роли в спектаклях "Приглашение в замок", "Давным-давно", "Дядюшкин сон".

В 1951 году Зельдин был отмечен Госпремией СССР за театральную работу, в 1975 году получил звание Народного артиста СССР. Награжден орденами "Дружба народов" и "За заслуги перед Отечеством" 3 и 4 степени. В 2013 году принял участие в эстафете олимпийского огня.

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31.10.2016

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