В США в возрасте 82 лет умер канадский музыкант, певец и поэт Леонард Коэн. Об этом говорится в сообщении на странице артиста в Фейсбуке.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что легендарный поэт, композитор и исполнитель Леонард Коэн умер. Мы потеряли одного из самых почитаемых музыкантов и ярких мечтателей", - говорится в сообщении.

Похороны пройдут в Лос-Анджелесе. О времени проведения церемонии будет объявлено позже.

Мэр Монреаля Дэни Кодер уже заявил, что в память о Коэне в городе будут приспущены государственные флаги.

Леонард Коэн родился 21 сентября 1934 года в Монреале. Первый поэтический сборник, "Давайте сравним мифологии", опубликовал в 1956 году. Уже первый и второй романы принесли ему известность - в 1963 году "Любимая игра" и в 1966 году "Блистательные неудачники".

В 1967 году Коэн переехал в США, где началась его карьера музыканта. В 1967 году, после выступлений на нескольких фолк-фестивалях, он записал свой первый альбом Songs of Leonard Cohen. Альбом был восторженно принят в фолк-кругах и его композиции продержались в топе американских чартов более года, хотя и не принесли Коэну большого коммерческого успеха.

За этим последовали альбомы Songs from a Room, Songs of Love and Hate, Live Songsи New Skin for the Old Ceremony.

В 1984 году мир услышал один из крупнейших коэновских хитов - песню Hallelujah с альбома Various Positions.

7 октября 2010 года в Кремле состоялся единственный концерт Коэна в России. 21 октября вышел 14-й музыканта You Want It Darker.