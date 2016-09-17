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новость Скончался американский драматург Эдвард Олби

17.09.2016
Эдвард Олби. Фото: researchhistory.org
Эдвард Олби. Фото: researchhistory.org
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В своем доме в пригороде Нью-Йорка в возрасте 88 лет скончался известный американский драматург Эдвард Олби. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Олби был одним из наиболее ярких представителей "театра абсурда", направления в западноевропейской драматургии, возникшего в середине XX века. Всемирную известность ему принесли пьесы "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Неустойчивое равновесие" и "Морской пейзаж".Всего за свою жизнь Олби создал более 25 пьес.

Пьесы Олби не раз отмечались престижными театральными наградами. За "Кто боится Вирджинии Вулф?" он получил премию "Тони", а за "Неустойчивое равновесие" - премию "Тони" и Пулитцеровскую премию. Пьесы Олби "Морской пейзаж" и "Три высоких женщины" также были удостоена Пулитцеровской премии.

В 1996 году Олби получил награду Центра Кеннеди за плодотворно прожитую жизнь. В 1997 году президент Билл Клинтон вручил ему Национальную медаль за достижения в области искусства.

Олби не скрывал своей гомосексуальности. Его спутник жизни Джонатан Томас скончался в 2005 году.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.09.2016
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