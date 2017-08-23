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Кинорежиссер Никита Михалков демонстративно вышел из попечительского совета Фонда кино. Об этом сообщают "Ведомости".

О своем решении Михалков объявил на заседании коллегии Минкультуры. Недовольство режиссера вызвало присутствие в новом составе совета Натальи Тимаковой, пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева. "Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве, - признал Михалков. - Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих".

Также режиссер заявил: "Новый состав совета - это Византия". Решения, пояснил он, теперь принимаются на основе телефонного права.

Позже в беседе с журналистами Михалков обвинил Тимакову в "латентной русофобии". "С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы", - подчеркнул он. Он обратил внимание, что чиновница выступала в защиту Ельцин-центра. Сам режиссер ранее резко критиковал эту организацию.

Новый состав совета, членом которого впервые стала Тимакова, был утвержден еще несколько месяцев назад. Михалков, по словам пресс-секретаря Медведева, до сих пор ни на одном заседании нового состава не присутствовал.

Комментируя заявление режиссера, Тимакова заметила, что Фонд кино подчиняется правительству и как как замначальника аппарата правительства представляет в попечительском совете интересы Белого дома, "как бы это кому ни не нравилось". Чиновница также отвергла обвинение в использовании телефонного права, заверив, что у совета "очень открытые процедуры". Кроме того, она заявила, что в византийстве сам Михалков преуспел гораздо больше других.

Фонд кино - государственная структура, которая финансирует производство массовых коммерческих фильмов. Попечительский совет принимает окончательные решения о выделении средств тем или иным проектам. В состав совета входят как режиссеры и продюсеры, так и чиновники.