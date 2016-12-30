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статья Майдан в суде

30.12.2016
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25 суток продолжалась акция протеста потерпевших по делу о разгоне Евромайдана "Беркутом" 30 ноября 2013 года. Все это время десять участников акции провели, сменяя друг друга, в одном из залов заседаний Шевченковского райсуда Киева.

После того как в суд не явились ни обвиняемые, ни сторона обвинения, а судебное заседание в очередной раз было перенесено, активисты просто отказались покидать помещение. Они считают, что дело не расследуется должным образом, а судебное разбирательство постоянно затягивается.

Уже после завершения акции, 26 декабря, Генпрокуратура объявила подозрение бывшему заместителю командира взвода "Беркута" в превышении власти и служебных полномочий с применением насилия и в умышленном препятствовании деятельности журналиста. Подозреваемый, кстати, на данный момент занимает должность командира взвода полка милиции специального назначения №1 ГУ Национальной полиции Украины в Киеве. Как сообщили в Генпрокуратуре, рассматривается вопрос об отстранении его от должности. Активисты, ночевавшие в суде, считают, что добились от прокуроров более решительных действий.

Всего по эпизоду 30 ноября, который наряду с другими делами Майдана ведет Департамент спецрасследований ГПУ, подозрение объявлено 17 лицам, в отношении пятерых обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 лиц находятся в розыске. Еще по одному фигуранту следствие завершено, в данный момент он знакомится с материалами дела.

Авторы видео - Иван Любыш-Кирдей, Ольга Решетилова.

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30.12.2016
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