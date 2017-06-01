Реклама

В подвальном этаже Мосгорсуда есть комната для пыток арестантов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на члена столичной ОНК Дмитрия Пискунова.

Речь идет о кабинете № 144, в котором к стене прикреплено несколько металлических колец. Предполагается, что в этом помещении подследственные и подсудимые знакомятся с материалами дел, а к кольцам арестантов пристегивают наручниками за одну руку, чтобы они не попытались сбежать. Однако на деле кольца используются для пыток: заключенных фиксируют за них и избивают либо оставляют пристегнутыми на несколько часов.

В апреле Пискунову прислали фотографию 20-летнего гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, пристегнутого наручниками к кольцу в 144-м кабинете. Сообщалось, что в таком положении арестант проводит по 8-9 часов в день. Фото, как утверждалось, сделал один из конвоиров, сочувствующих иностранцу.

Усмонову вменялись восемь эпизодов разбоя, из которых он признал шесть. В конце марта иностранца приговорили к 16-летнему сроку. Сейчас арестант находится в московском СИЗО-2 "Бутырка" в ожидании суда по апелляционной жалобе.

Слушания по делу Усмонова продолжались с прошлого лета. Примерно через полгода после начала разбирательства у иностранца начались конфликты с конвоирами. "Подследственные (вероятно, имеется в виду подсудимые. - Ред.) что-то попросили, воды или что-то еще, - рассказала "Медиазоне" адвокат арестанта Фируза Камолова. - Охранникам это не понравилось. Ну и началось: те в наручниках, эти - без".

С тех пор Усмонова несколько раз избивали. В декабре 2016-го медики "Бутырки" зафиксировали у него ушиб мягких тканей живота. Кроме того, конвоиры оскорбляли заключенного и отвешивали ему оплеухи, от которых не оставалось синяков.

Иностранец несколько раз жаловался на конвоиров судье. Камолова подавала жалобы в прокуратуру. Однако результата это не принесло.

Когда судья, выслушав очередную жалобу Усмонова, посоветовал ему обратиться в прокуратуру, арестант достал пронесенное в зал лезвие и вскрыл себе вены. Заключенного доставили в больницу. На некоторое время издевательства прекратились.

Однако в дальнейшем о жалобах в прокуратуру стало известно конвою. 17 марта командир конвойного отряда заявил Усмонову: "Ты или отзывай жалобу, или мы тебя уроем". Затем арестанта побили.

Именно после инцидента со вскрытием вен, рассказал Пискунов, заключенного и начали пристегивать в 144-м кабинете. Сам Усмонов сообщил наблюдателю, что вместе с ним там пристегивали еще одного арестанта из "Бутырки", однако имени его он не знает.

Стол и стул иностранцу выдали только один раз, когда в конвойное помещение являлась проверка. Силовики приказали Усмонову сесть и сделать вид, что он изучает дело.

О пристегивании в 144-м кабинете Пискунову сообщил и содержащийся в СИЗО-1 "Матросская Тишина" Денис Карелин. Арестант рассказал, что 28 октября 2016-го его дважды избили в Мосгорсуде, а затем, когда он пожаловался судье, на полтора часа пристегнули к кольцу. Медики СИЗО зафиксировали у Карелина ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

Как отметил общественник, заявители Комитета по предотвращению пыток и ранее сообщали о применении в Мосгорсуде металлических колец для пыток. Так, в 2015 году к юристам КППП обратилась 60-летняя москвичка Людмила Фатеева, обвиняемая по делу о мошенничестве с недвижимостью. Фатеева сообщила, что 9 августа 2015-го ее привели в комнату для ознакомления с материалами дела, хотя она не подавала соответствующего ходатайства. Там четверо женщин-конвоиров приковали ее к кольцу в стене. У Фатеевой начался приступ гипертонии, и она упала на пол. "Но из-за того, что была прикована к стене, находилась в полувисячем положении с вывернутыми назад руками", - рассказывала заявительница. Заключенная потеряла сознание; ее привели в чувство, облив холодной водой. Затем конвойные еще несколько часов пинали ее и обливали водой из кувшина.

КППП настоял на проведении служебной проверки по факту пыток, однако с ее итогам правозащитников не ознакомили, сославшись на служебную тайну.

Политэмигрант Даниил Константинов рассказал, что, находясь в заключении по сфабрикованному делу об убийстве, несколько раз слышал от других арестантов о практикуемом в Мосгорсуде "наказании для непослушных - приковывать наручниками к стене и держать так целый день". Константинов добавил, что и лично видел в конвойном помещении Мосгорсуда абсолютно голого человека, пристегнутого наручниками к стене.

Как заметил Пискунов, неясно, существует ли документ, определяющий назначение и порядок использования колец в Мосгорсуде. В других судах, добавил он, подобных конструкций нет.

За конвоирование и охрану подследственных и подсудимых отвечает специальный полк полиции. Тем не менее в УМВД по Москве "Медиазону" отослали за комментариями в Мосгорсуд. В свою очередь, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова порекомендовала журналистам обратиться в полицию.