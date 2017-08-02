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33-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов, осужденный к 19 годам 10 месяцам строгого режима за убийство в 2010-м московского футбольного фаната Егора Свиридова, сообщил о пытках в ЕПКТ ИК-31 в Красноярске. Во вторник Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр опубликовал акт опроса Черкесова, составленный 27 июля красноярским адвокатом Айнди Исаевым в подведомственной ФСИН краевой туберкулезной больнице № 1.

Пытки продолжались 12 дней - с 13 по 24 июля включительно. Фсиновцы выводили осужденного в помещение без камер видеонаблюдения и выключали видеорегистраторы. Затем они заставляли Черкесова полностью либо почти полностью раздеваться и заковывали в наручники, сильно пережимая запястья. После этого осужденного избивали кулаками и ногами, а также прыгали лежащему Черкесову на живот. От пыток пострадавший неоднократно терял сознание. Избиения сопровождались матерными оскорблениями по адресу заключенного.

В первый день пыток Черкесову также насильственно сбрили часть бороды и волос на голове.

В опросе зафиксированы имена и должности фсиновцев, участвовавших в издевательствах.

После пыток 13 июля осужденного привели к начальнику ЕПКТ Сергею Скобелину, который ранее угрожал ему физической расправой. Фсиновец сообщил, что Черкесова избили по его указанию, это избиение будет оформлено как законное применение силы и спецсредств и пытки продолжатся, поскольку осужденный "слишком упертый" и за это его ненавидит "пол-управления".

Затем Черкесова по просьбе Скобелина осмотрел начальник медчасти колонии. Он выдал осужденному две таблетки обезболивающего. В госпитализации Черкесову было отказано без объяснения причин.

Как можно заключить из акта опроса, в дальнейшем пытки устраивали дважды в день - с 6 до 7 и с 16 до 17 часов, когда проводится биометрическая регистрация заключенных - ею заменены традиционные проверки присутствия осужденных в колонии. К терминалу Черкесова выводили силой, заломив руки за спину. Это сопровождалось избиениями и словесными оскорблениями.

Избиения становились чем дальше, тем более жестокими. При этом бить фсиновцы старались так, чтобы на теле осужденного не оставалось следов.

25 июля Черкесов побывал на личном приеме у замдиректора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева. Он сообщил об издевательствах и попросил перевести его из ИК-31. Фсиновец в этом отказал, пообещав, однако, провести проверку заявления Черкесова и в случае, если факты пыток подтвердятся, направить материалы в СКР.

На другой день колонию посетила краевая ОНК. После этого визита Черкесова экстренно перевели в туберкулезную больницу, не разрешив взять никаких личных вещей, продуктов, средств гигиены и т. п. Начальник ЕПКТ Скобелин пояснил, что осужденный лишь переночует в КТБ-1 и на другой день вернется обратно.

По прибытии в больницу Черкесову сделали рентген легких и правого плеча, кардиограмму, а также взяли у него анализ крови. Между тем в просьбах провести УЗИ и взять анализ мочи на наличие в ней крови осужденному отказали, пояснив, что, несмотря на боли, госпитализировать его не будут.

В ЕПКТ ИК-31 Черкесова перевели из ИК-17 строгого режима, также расположенной в Красноярске. В самой ИК-31 режим общий, а не строгий, однако ЕПКТ существуют не во всех колониях, а лишь в некоторых и обслуживают сразу по несколько учреждений вне зависимости от режима.

Красноярская ИК-17 тоже является пыточной. Она известна как жестокими избиениями осужденных, в том числе приводившими к летальным исходам, так и применением к заключенным психотропных препаратов. В частности, Черкесова там, как сообщалось в ноябре 2013 года, не только избивали, но и травили галоперидолом.

Месяц назад стало известно, что издевательствам в ЕПКТ ИК-31 подвергался Хасанби Хупсергенов, получивший 12 с половиной лет строгого режима по делу о совершенном в 2005 году нападении вооруженного подполья на Нальчик. К Хупсергенову применялись гораздо более жестокие пытки, чем те, что описаны Черкесовым. Политзеку повредили обе руки, одна из которых не функционирует, ногу и глаза, а также сломали нос и ребро. Также ему угрожали изнасилованием.

27 июля "Кавказ.Реалии" передавали, что материалы по жалобе Хупсергенова переданы в отдел СКР по Советскому району Красноярска.

Свиридов был убит 6 декабря 2010 года в ходе уличного конфликта между двумя группами - приезжих с Кавказа и фанатов "Спартака". Драку спровоцировало высказывание одного из фанатов. Приезжие избили болельщиков, а студент Черкесов в ходе драки дважды выстрелил в Свиридова из травматического пистолета: в живот и в голову.

Убийство Свиридова спровоцировало массовые волнения на Манежной площади, вылившиеся в столкновения с милицией. По трем "манежным делам" в 2011-2014 годах были осуждены девять граждан, в том числе трое активистов "Другой России", из которых двое на силовиков не нападали.

28 октября 2011 года Черкесов был осужден к 20 годам строгого режима. Пятеро его товарищей получили пятилетние сроки. На апелляции Верховный суд снизил Черкесову срок на два месяца, а остальным фигурантам дела - на четыре месяца.