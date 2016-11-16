Реклама

В законодательство необходимо внести норму, обязывающую суды освобождать тяжело больных заключенных по представлению медиков.Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что следует ввести в законодательство норму, которая обяжет суды освобождать тяжело больных заключенных из мест лишения свободы", - сказала Москалькова. Омбудсмен пояснила, что сейчас суды обладают таким правом, но не обязаны это делать.

По словам Москальковой, в ходе межведомственного совещания по этой проблеме она предложила рассматривать Высшей квалификационной коллегии судей случаи отказа освобождения тяжело больных осужденных, если они затем скончались в местах лишения свободы.

Глава комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил, что СПЧ также выступает с инициативой обязать суды освобождать тяжело больных заключенных. По данным ФСИН, в настоящее время суды освобождают лишь 44 процента осужденных от числа представленных медиками к освобождению по болезни. Глава комиссии СПЧ отметил, что в местах лишения свободы находится более 20 тысяч тяжело больных, из них 14 тысяч - ВИЧ-инфицированные.

В апреле генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что в 2015 году в российских тюрьмах скончались около четырех тысяч заключенных. Основная причина смертей - плохое медицинское обслуживание.

"Смертность среди лиц, содержащихся в местах заключения, остается высокой - в 2015 году скончались 3977 человек. Причем 87 процентов из них умерли от различных заболеваний, в том числе по причине слабой медицинской базы, медленного обновления оборудования, отсутствия некоторых видов медуслуг", - сказал Чайка.

Половина заключенных в российских тюрьмах больны, отметил генпрокурор. Свыше 50 процентов являются наркоманами, носителями туберкулеза, гепатитов или ВИЧ-инфекции. По словам Чайки, последние подвержены огромному риску. "Сейчас в изоляции с таким вирусом находится более 62 тысяч человек. Помощи им ждать кроме как от государства, не от кого", - сказал он.