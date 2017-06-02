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Также: Полиция, Криминал, Происшествия, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Елена Костюченко

новость Полицейские осмотрели квартиру журналистки Костюченко

02.06.2017
Елена Костюченко. Фото: mirrov-breath.livejournal.com
Елена Костюченко. Фото: mirrov-breath.livejournal.com
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Полицейские осмотрели московскую квартиру журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко. Правоохранители заходили в квартиру в присутствии приехавшего по просьбе издания адвоката Светланы Сидоркиной. Сама Костюченко находится в комадировке. Об этом сообщается на сайте "Новой газеты".

По словам Сидоркиной, полиция проводила в доме следственные действия из-за того, что в квартире этажом выше той, где живет Костюченко, неизвестный украл у жительницы сумку. Правоохранителям якобы нужно было проверить, не прячется ли грабитель в доме. До осмотра жилья Костюченко полицейские уже побывали в квартирах других жильцов.

В квартиру Костюченко правоохранителей пустила, открыв дверь своим ключом, прибывшая на место младшая сестра журналистки. Сотрудники полиции в присутствии адвоката и сестры Костюченко проверили, нет ли в квартире посторонних, и ушли. Адвокат отметила, что полицейские "работали аккуратно".

В пятницу вечером участковый ОВД "Текстильщики" сказал журналистке по телефону, что полицейские якобы собираются вскрывать ее квартиру, так как "в подъезде совершено преступление".

Костюченко - один из авторов серии вышедших в апреле публикаций "Новой газеты" о преследовании гомосексуалов в Чечне. В статьях рассказывалось о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. В "Новой" расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами.

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02.06.2017
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