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новость В Москве полиция сорвала "Дезертир-Фест" и задержала его участников

23.02.2017
Постер "Дезертир-Феста"
Постер "Дезертир-Феста"
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В Москве полиция прервала антимилитаристский музыкальный фестиваль "Дезертир-Фест" и задержала около 70 его участников и гостей. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Около 19:00 полицейские заблокировали вход в помещение, где проводился фестиваль, и заявили, что намерены проверить у всех собравшихся документы. Поводом стала жалоба местных жителей на собирающихся в подвале подозрительных людей.

В качестве причины задержания собравшихся полиция указала драку, якобы произошедшую на фестивале. При этом никто из тех, кто присутствовал на фестивале, никакой драки и ничего похожего на нее вспомнить не смог.

Точное число задержанных неизвестно, так как большинство из них отказываются представляться. В отдел полиции "Текстильщики" привезли около 30 человек. Среди них Василий Кузьмин, Владимир Журавлев, а также группа "Бригадир" в полном составе. В отдел полиции "Кузьминки" приехал автозак, в котором находятся группа "Пролетарий" (Антон Николаев, Елена Батаева), правозащитник Эдуард Рудык и еще около 20 человек. Еще один автозак отправлен в отдел полиции "Рязанский".

На странице фестиваля в социальной сети организаторы предупреждали потенциальных гостей мероприятия, что "правые радикалы настроены сорвать концерт и напасть на его посетителей". Кроме того, организаторы не стали указывать точное место проведения фестиваля, сообщив только время и место сбора - станцию метро "Волжская".

Фестиваль проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!". Среди его участников были заявлены группы "Аркадий Коц", "Бригадир", "Политзек" и "Пролетарий".

Аналогичное мероприятие уже проводилось в Москве в прошлом году. В обоих случаях его организаторы и участники выступали за отмену всеобщего призыва в армию.

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23.02.2017

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