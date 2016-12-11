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новость В Самарской области ранен начальник ОМВД по городу Отрадный и убита его жена

11.12.2016
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
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В пгт Смышляевка, пригороде Самары, совершено нападение на начальника ОМВД по городу Отрадный подполковника полиции Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину. Об этом сообщается на сайте полицейского ведомства без уточнения имен. Вашуркин получил серьезные травмы, его жена погибла.

По информации на сайте регионального главка СКР, в ночь на воскресенье полицейский с женой, вернувшись к себе в частный дом, обнаружили там четырех неизвестных мужчин в масках. МВД сообщает о трех злоумышленниках.

Незнакомцы напали на хозяев. Вашуркин, как утверждается, утром пришел в сознание и вызвал скорую. Однако его жена умерла либо еще ночью, либо уже после приезда медиков - сообщение следственного ведомства однозначный вывод сделать не позволяет.

Как передает Life, полицейский доставлен в реанимацию с тяжелейшей закрытой черепно-мозговой травмой. По данным телеканала, на восстановление Вашуркину потребуется значительное время.

Подполковник рассказал, что его и жену избивали руками и ногами. Кроме того, у него на голове обнаружена рубленная рана, происхождение которой он, как следует из публикации Life, пояснить не сумел.

На место инцидента выехали начальник регионального УМВД Сергей Солодовников и замначальника областного главка СКР Александр Оськин. Глава МВД Владимир Колокольцев направил в Смышляевку оперативников главного управления угрозыска.

Вашуркину 39 лет, он уроженец Отрадного. В структуре МВД работает с 1998 года. Был участковым, оперативником, работал в угрозыске. С октября 2013-го начальник ОМВД по Чапаевску, в нынешнем году переведен на ту же должность в свой родной город.

В ночь на 24 апреля в селе Ивашевке Сызранского района области был убит замначальника штаба регионального полицейского главка, бывший начальник Сызранского межмуниципиального УМВД полковник Андрей Гошт, а также пятеро членов его семьи. Их забили насмерть кусками арматуры. Седьмая пострадавшая - 7-летняя девочка - выжила.

Известно, что в кругах криминалитета Гошт имел репутацию миллионера. Считалось, что, возглавляя в бытность в 2013-2015 годах сызранскую полицию, полковник разбогател, собирая дань с бизнесменов, занимавшихся торговлей, производством спиртного, а также незаконной переработкой нефти.

По подозрению в убийстве арестовали трех граждан Азербайджана - 23-летнего Романа Фаталиева, 21-летнего Ислама Бабаева и 23-летнего Орхана Зохрабова, - а также 23-летнего гражданина Таджикистана Махмадали Ахмадова. Им вменены пункты "а", "в" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью), пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем) и часть 3 статьи 30 - пункты "а", "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем).

Между тем приводились доказательства непричастности обвиняемых к преступлению.

Как передавала "Медиазона", 24 октября Самарский облсуд приступил к разбирательству по делу. Коллегию присяжных сформировали со второй попытки - 30 ноября. Неделей позже, 5 декабря, начались слушания по существу дела. Они проходят в закрытом режиме.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.12.2016

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