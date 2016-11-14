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В пгт Струги Красные Псковской области погибли двое 15-летних подростков из регионального центра, укрывшихся в доме с оружием и стрелявших по полицейским. Об этом сообщает "Медуза". Погибшего молодого человека звали Денис Муравьев; фамилию его подруги, которая фигурирует в публикациях как Екатерина В., выяснить пока не удается.

Как можно заключить из трансляций, которые подростки вели в соцсети Periscope непосредственно перед штурмом дома СОБРом, три дня назад Муравьев снял деньги с карты своей матери и вместе с подругой приехал в Струги Красные в 70 километрах от Пскова. Причиной стали избиения, которым Екатерина подвергалась в семье.

Дом, где остановились подростки, принадлежит, по предположению "Медузы", отчиму девушки - спецназовцу. В доме находилось два сейфа с оружием. Один из них молодые люди взломали - там оказались охотничье ружье и пневматический пистолет. По словам Муравьева, он застрелил двух собак.

Оставшись в доме, подростки пили спиртное.

Как можно предположить, родители молодых людей обратились в полицию. В понедельник к дому в Стругах Красных прибыли полицейские, однако Муравьев обстрелял их машину из ружья. Автомобиль получил повреждения, однако сами силовики не пострадали. Они бросили машину и скрылись.

Затем к дому стянули значительные силы полицейских. Как следует из публикации "Медиазоны", правоохранители несколько часов вели переговоры с подростками о сдаче. В переговорах участвовала и мать Муравьева. Однако сдаться молодые люди отказались.

Тогда росгвардейцы из СОБРа забросали дом светошумовыми гранатами и пошли на штурм. Как утверждается, оба подростка были обнаружены в помещении мертвыми с огнестрельными ранениями.

Между тем в Periscope Муравьев уверял, что все оружие, включая ножи, было при переговорах передано его матери.

СКР возбудил дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя). В рамках расследования предполагается провести посмертную психологическую экспертизу Муравьева и его подруги.