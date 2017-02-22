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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Тюрьма, Пытки, Телевидение, Акции протеста, Полиция, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Леонид Развозжаев, Ильдар Дадин

новость Развозжаев опасается этапирования в Москву в связи с делом о ложном доносе

22.02.2017
Леонид Развозжаев. Фото: pravo-ural.ru
Леонид Развозжаев. Фото: pravo-ural.ru
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Фигурант Болотного дела Леонид Развозжаев, отбывающий срок четыре с половиной года в ИК-31 общего режима в Красноярске, опасается этапирования в Москву в связи с расследованием ранее возбужденного против него дела о ложном доносе. Об этом он сообщил в письме, фрагмент которого опубликован в твиттере "Росузника".

Согласно приговору Развозжаев освобождается 22 апреля. В своем письме он, однако, отметил вероятность того, что выйти на свободу по отбытии срока ему не дадут. "Хоть осудить за сроком давности по 306-й (статье УК. - Ред.) меня невозможно, но несколько месяцев под стражей они продержать меня могут", - написал политзаключенный.

"Помимо этого, тут мне предложили дать интервью какому-то ТВ, - продолжил Развозжаев. - Я сказал, что не готов говорить на ряд тем... Но вполне возможно, от меня потребуют невозможного, так что не исключаю, что меня могут провести по пути Ильдара (Дадина. - Ред.)".

В этой связи осужденный попросил найти для него защитника - как можно заключить из письма, речь идет об адвокате в Красноярске.

Дело о доносе против Развозжаева открыли после заявления, сделанного им 12 декабря 2012 года в Басманном райсуде Москвы. На слушаниях о продлении ареста Развозжаев опознал следователя СКР Дмитрия Плешивцева как человека, который пытал его в октябре 2012 года после похищения в Киеве и доставки в Москву. После этого политзаключенный обратился в Генпрокуратуру с соответствующей жалобой.

Между тем, утверждало следственное ведомство, "установлено, что слова о пытках были ложными". 21 марта 2013 года Развозжаеву предъявили обвинение по части 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении), предусматривающей до трех лет колонии. Позже, однако, прокуратура вернула это дело на доследование.

С середины сентября 2014-го СКР вел допросы свидетелей по делу. В мае следующего года срок следствия был в очередной раз продлен. В дальнейшем информации о ходе расследования не поступало.

4 сентября 2015 года в эфире НТВ вышел получасовой фильм "Патологоанатомия протеста", в котором Развозжаев обвинил лидеров оппозиции в организации "беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012-го. В числе причастных к этому он назвал Алексея Навального, Илью Яшина и Илью Пономарева. Также в фильме фигурировали имена телеведущей Ксении Собчак, журналистки Ольги Романовой, помощницы Бориса Немцова Ольги Шориной.

Это был не первый раз, когда Развозжаев оговорил коллег по оппозиции. После похищения в октябре 2012 года он в своей "явке с повинной" сделал донос на антифашиста Филиппа Гальцова. Гальцов был допрошен с применением побоев и угроз убийством, однако отказался давать какие-либо показания, сославшись на статью 51 Конституции. В январе 2013-го в связи с угрозой ареста по Болотному делу активист выехал на Украину, а затем получил политическое убежище в Швеции.

Тем не менее группа поддержки болотных узников, значительную часть которой составляют активисты "Солидарности", не отказалась от поддержки Развозжаева даже после выхода "Патологоанатомии протеста" ( Видео ВИДЕО). Между тем другому фигуранту Болотного дела, Константину Лебедеву, после доноса на товарищей в поддержке было отказано.

В октябре 2015-го стало известно, что администрация ИК-31 еще летом поместила Развозжаева в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания) и что там его подвергают как моральному, так и физическому давлению, требуя новых показаний. Каких именно показаний добивались от политзаключенного, не уточнялось. Красноярский краевой омбудсмен Марк Денисов рассказывал, что ситуация "достаточно сложная".

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22.02.2017
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Пикет в поддержку болотных узников. Фото Грани.Ру

Не осуждая осужденного

08.09.2015

Леонида Развозжаева нельзя осуждать за участие в фильме-доносе, показанном на НТВ, считают защитники болотных узников - в том числе те, кого оклеветали в "Патологоанатомии протеста". Развозжаева ломали с самого начала, он заслуживает только сочувствия, говорят участники традиционного пикета в поддержку политзеков. ВИДЕО. .


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