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новость Злонравия достойные плоды

Таможня раскрыла сеть поставок санкционной продукции через Белоруссию
29.08.2017
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
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Федеральная таможенная служба раскрыла сеть из 29 российских компаний, которые массово поставляли в страну санкционные продукты через Белоруссию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФТС.

Под подозрение попали компании, у которых были контракты с одним из трех белорусских поставщиков - республиканским унитарным предприятием "Белтаможсервис", ООО "Газ Венчуре" или ООО "Глобалкастом". Они специализируются на ввозе в Белоруссию продукции, подпавшие под российское эмбарго.

С начала 2015 года, по данным ФТС, 29 российских компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию более 125 миллионов долларов.

ФТС возбудила в отношении российских компаний дела об административных правонарушениях. По словам источника агентства, им также грозят другие ограничения. В частности, ФТС будет передавать Центробанку данные о сомнительных операциях. "Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам", - рассказал источник.

Кроме того, Росаккредитация после получения данных от ФТС отозвала лицензии у трех российских лабораторий, которые выдали разрешительные документы на продукцию этих компаний. По данным Россельхознадзора, с августа 2015 года, когда началось уничтожение санкционных продуктов, и до конца июля 2017 года было задержано свыше 16,5 тысяч тонн контрабандных фруктов и овощей и более 600 тонн мяса и сыра. Сколько санкционных продуктов попало в Россию, неизвестно. Однако большая их часть поступает в страну из Белоруссии.

Эмбарго на поставку продуктов из стран, принявших санкции против России, было введено 7 августа 2014 года. 30 июня президент Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2018 года.

29 июля 2015 года Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов на границе России. Согласно документу, должны уничтожатся все продукты из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. Исключение, говорилось в указе, составляют лишь "товары, ввезенные физическими лицами для личного пользования, либо помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимые в третьи страны".

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29.08.2017
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