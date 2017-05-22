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Выступая на днях на Петербургском международном юридическом форуме, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил: "Защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества и разрушать его религиозную идентичность. Обеспечение прав граждан не должно создавать угрозу государственному суверенитету". Не должна - это можно понимать так, что сегодня она как раз и разрушает религиозную идентичность общества и создает угрозу государственному суверенитету РФ.

И в этом г-н Зорькин абсолютно прав. Защита прав человека действительно создает смертельную угрозу государственному суверенитету нынешней РФ, поскольку государственный суверенитет нынешней РФ как раз и заключается в неограниченном праве российского государства попирать какие угодно права человека. Творить беззаконие, произвол и насилие над людьми. Начиная от задержаний за ношение шариков, ленточек и зонтиков с политическим подтекстом. Кончая массовым убийством стариков, женщин и детей при зачистке в Новых Алдах, пальбой тяжелыми ракетами по грозненскому рынку и расстрелами колонн беженцев с воздуха и из танковых орудий.

Еще государственный суверенитет нынешней РФ заключается в способности безнаказанно творить насилие над своими соседями, попирая международное право и любые взятые на себя международные обязательства. В игнорировании решений международных судебных и арбитражных органов. Опять-таки вопреки взятым на себя обязательствам. Для нынешней РФ государственный суверенитет - это возможность не подчиняться никаким правилам и ни с кем не считаться в отношениях как с мировым сообществом, так и с собственным населением.

Защита прав человека мешает государству творить все, что ему вздумается, то есть ограничивает государственный суверенитет. Г-н Зорькин хотел бы видеть в своем государстве такую правозащиту, которая не ограничивала бы государственный суверенитет. То есть не мешала бы государству хватать людей на улице за ношение ленточек и расстреливать колонны беженцев с воздуха и из танковых орудий. Разумеется, найти людей, которые будут изображать защиту прав человека на этих условиях, можно всегда. Только называться они будут не правозащитниками, а как-то ненормативно. А вот демократическая оппозиция, если, конечно, она хочет так называться, должна прямо и открыто объявить: наша цель - лишить РФ такого суверенитета. Да, мы действительно хотим это сделать.

Перейдем к религиозной идентичности. Навязываемая правящей клептократией подвластному ей населению религиозная идентичность - это казенное мракобесное православие РПЦ МП. Это и есть идеологическое обоснование государственного суверенитета в вышеописанном понимании. Православие РПЦ МП - это боевая идеология борьбы против прав человека как "ереси человекопоклонства". Борьбы против идеи неотъемлемости прав человека. Против идеи приоритета прав человека перед волей и интересами государства.

Этой идее РПЦ МП и противопоставляет свою "религию государствопоклонничества". Идею сакральности государственной власти. Идею неподсудности государственной власти своим подданным, которыми государственная власть жертвует ради своих, одной ей ведомых высших интересов. Не могут же жалкие людишки оценивать и осуждать библейского бога за то, что он насылает на них стихийные бедствия и болезни исключительно ради явления собственной мощи!

Права человека - это прежде всего запрет на насилие одних людей над другими. РПЦ МП веками освящала насилие над личностью, как государственное, так и семейное. Вот и сейчас, отрицая права человека, она утверждает право одних людей осуществлять насилие над другими людьми. И отнюдь не секрет, каких людей над какими людьми. Православие РПЦ МП - это религия ненависти к инаким и принуждения к любви к себе любимым. Это религия кулака, сапога и нагайки. Собственно говоря, РПЦ МП сама безошибочно нашла свое место в современном российском обществе: окроплять святой водой ядерные ракеты "Сатана".

Это неправда, что идентичность, основанная на религии ненависти, складывается естественным путем "снизу", что она отвечает духовным запросам большинства. Если бы это было так, гг. Зорькины не боялись бы, что защита прав человека ее разрушит. Идентичность, основанная на ненависти, всегда навязывается обществу сверху путем манипуляций, обмана и прямого принуждения. И поддерживается идеологическими запретами и репрессиями. Защита таких прав человека, как свобода распространения информации и выражения мнений, включая право на критику архаичной и мракобесной религии, действительно угрожает разрушить подобную идентичность. Идентичность, основанную на ненависти к Западу и поклонении правителям-выродкам - Ивану Грозному со Сталиным. Любая демократическая, а не бутафорская оппозиция просто обязана заявить: наша первейшая цель - разрушить эту идентичность. Да, мы действительно хотим это сделать.