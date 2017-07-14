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Также: Портников, Азия, История, Право, Колонки, Мир, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Андрей Сахаров, Лех Валенса

статья Гибельное равнодушие

Виталий Портников, 14.07.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Китайская бесцеремонность

Все идет к тому, что призывы западных лидеров, включая прошлогоднего лауреата Обаму, освободить Лю Сяобо не возымеют никакого действия. Ибо китайские тюремщики успешно имитируют оскорбленное чувство и предпочитают сгноить диссидента в узилище, нежели продемонстрировать "слабость".

Илья Мильштейн
14.10.2010

Лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо не посчастливилось, как другим его товарищам по награде и испытаниям, увидеть плоды своих трудов. Он не стал первым демократически избранным президентом своей страны, как освобожденный из лагеря для интернированных Лех Валенса или освобожденный из тюрьмы Нельсон Мандела. Он не стал даже народным депутатом, как освобожденный из ссылки академик Сахаров.

Похороны Манделы стали событием мирового масштаба. Сахарова многие представители истеблишмента и народа продолжали ненавидеть и в годы "перестройки" - тем не менее тысячи людей отстаивали очередь, чтобы проститься с нобелевским лауреатом. У Лю Сяобо не будет даже торжественных похорон. О его смерти вообще мало кто вспомнит в Китае - хотя понятно, что нежелание правительства этой страны отпустить тяжелобольного узника на лечение лишило его каких-либо шансов на победу над раком.

Лю Сяобо на долгие годы останется фигурой, важной для Запада и совершенно неинтересной соотечественникам. Но при этом практически никто на официальном уровне не выскажет китайским властям и тени упрека за медленное убийство одного из самых известных в мире граждан этой страны. Стоит вспомнить, что с другими странами, нарушающими права человека, Запад действует куда решительнее. Никто не боялся вводить санкции против Советского Союза и сейчас - против России. Никто не сомневался в необходимости принять "закон Магнитского". Никто не стесняет себя в выражениях, когда речь идет о Путине, Рауле Кастро, Ким Чен Ыне или иранских аятоллах. Но вклад стран, возглавляемых этими авторитарными правителями, в мировую экономику ничтожен. Это им нужен Запад, а не они - Западу.

С Китаем все иначе. Молчание Запада - доказательство того, как взаимозависимость побеждает любые ценности, любые разговоры о демократии и непреклонности цивилизованного мира. Доказательство того, насколько в современном мире деньги важнее ценностей. Лю Сяобо заплатил за это доказательство жизнью.

Ведь даже с Россией любые санкции до последнего времени заканчивались там, где начинались энергоносители. Что уж говорить о Китае! Роль Китая в мировой экономике столь велика, что никому на Западе - от политиков до бизнеса - просто неинтересно, что на самом деле происходит в стране, остающейся вотчиной коммунистической верхушки. А вот если в один прекрасный момент китайская экономика затормозит и схлопнется из-за противоречий между задачами и догмами, все будут сокрушенно качать головами и говорить, что зря руководство Поднебесной не прислушивалось к Лю Сяобо и другим сторонникам демократизации в стране. То, что западные политики и бизнесмены десятилетиями сотрудничали с китайским режимом, не пытаясь что-либо изменить, останется за скобками этого сожаления.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 14.07.2017
в блоге Блоги
328
Владимир Альбрехт 19.01.2011
в блоге Спор о помиловании МБХ
27
Олег Орлов 09.12.2010
в блоге Нам стыдно за Россию
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Александр Подрабинек. Courtesy photo

Уцененная оценка

Александр Подрабинек, 16.07.2013

А вы бы дали Нобелевскую премию мира Эдварду Сноудену? Все обсуждают самый острый вопрос современности и с удовольствием ощущают себя чуть-чуть норвежским Нобелевским комитетом. Серьезность обсуждений зашкаливает. Самое время для холодного душа. Отсутствие ясных критериев и политическая ангажированность привели к очевидной девальвации Нобелевской премии мира.
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