Реклама

Предводитель ДНР Александр Захарченко за последние сутки резко усилил охрану своего жилища, оцепив полицейскими постами целый квартал. Эта новость заставляет вспомнить о совершенном 6 августа покушении на главу ЛНР Игоря Плотницкого. И хотя Плотницкий пострадал не особенно сильно и вскоре вышел на работу, история эта явно далека от завершения.

Силовые структуры ЛНР привычно поспешили обвинить в покушении на Плотницкого украинские власти. Рядовые боевики "Новороссии" считали иначе - и не удивились, когда узнали, что 12 августа в своей кровати был найден обезглавленным Николай Минин. Он считался правой рукой одного из основных оппонентов Плотницкого - лидера крупного "казачьего" формирования, бывшего уголовника Павла Дремова, взорванного в своей машине сразу после свадьбы 12 декабря 2015 года.

Дремов был, стоит напомнить, уже третьим влиятельным полевым командиром ЛНР, убитым в глубоком тылу. Машина Алексея Мозгового была расстреляна из пулеметов 23 мая 2015 года. "Украинских диверсантов", как полагается, не поймали. Еще раньше, 1 января 2015 года, кортеж командира "Группы быстрого реагирования "Бэтмен" Александра Беднова был сожжен из огнеметов "при аресте", а его подразделение разоружено за практиковавшиеся им пытки и реквизиции.

В версии о причастности Минина к покушению на лидера ЛНР все бы сошлось, если бы не стремительный визит Захарченко в больницу к Плотницкому. И не нынешнее беспокойство Александра Владимировича за свою участь.

В то, что украинские диверсанты успешно действуют в переполненном боевиками, эфэсбэшниками и российскими военными контрразведчиками глубоком тылу ЛДНР, тем более вблизи мест жительства руководителей "республик", верят разве что совсем наивные местные жители и российские телезрители. Широко известно, что отношения Захарченко с Плотницким были очень плохи и последовательно ухудшались. Многие из преимущественно антисемитски настроенных пророссийских боевиков считают Плотницкого евреем, что было вновь обыграно в первых сообщениях о гибели "казака" Минина. Между тем Захарченко позволял себе публичные антисемитские заявления.

Но есть и факторы куда более серьезные, чем личные конфликты между пророссийскими князьками, обычно встречающимися только на пресс-конференциях и многосторонних переговорах. Более крупная и экономически развитая ДНР зависит от небольшой и слабой ЛНР. Через приграничные города Луганской области лежит кратчайший путь в Россию, которая с усилением украинской блокады стала основным экономическим партнером региона.

ЛНР еще со времен активных боевых действий откровенно наживалась на поставках в ДНР через свою территорию. За последние полтора года путем отстрела, арестов и высылки лидеров разрозненных банд боевиков Плотницкий получил практически полный контроль над транспортными потоками через свою территорию. И между ДНР и ЛНР появилась уже не номинальная, а вполне реальная граница - а с ней таможня, налоги и прочие разорительные расходы.

От этого страдают интересы не только обычных жителей ДНР, но и богатых предпринимателей. А крупнейшим в ДНР бизнесменом уже давно является Александр Захарченко, который через жену контролирует, например, супермаркеты, конфискованные у прежних владельцев.

Весьма вероятно, что на кону тут стоят не только доходы Захарченко, но и его политическое будущее. Кремль последовательно пытается консолидировать ЛДНР, оформив для начала разрозненные группировки боевиков в единую армию под управлением российских офицеров. Пути минского процесса неисповедимы, но возможно, что в скором времени мы увидим политическое оформление "большого Приднестровья", где "донецкие" неизбежно съедят "луганских". Однако станет ли кто-либо из бывших лидеров "республик" главой нового образования? И какие отступные получит Плотницкий? И так ли он нужен в игре, если его так ненавидят не только в Донецкой области, но и в родном регионе?

Не исключено, что выжившему в покушении Плотницкому или людям из его окружения пришло в голову и еще одно соображение. Дело в том, что подрыв автомобиля лидеров боевиков днем на дороге на заранее установленном фугасе - новация в донецких разборках. Однако ровно за месяц до покушения на Плотницкого подобное уже случилось. 4 июля на железнодорожном переезде в Макеевке среди бела дня таким же образом были взорваны командир 7-й мотострелковой бригады Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (публично существующей как армия ДНР) Александр Бушуев и двое его спутников - граждан России.

Расправа над ним демонстрирует, каков ныне в ЛДНР накал страстей. Бушуев был первым заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 71 289, Уссурийск, Приморский край), за издевательства над подчиненными попал в ростовскую психушку, потом получил назначение в подразделение российской армии, действующее под политическим прикрытием ДНР. Там он взялся за старое, однако на этот раз подчиненные ему попались норовистые, с реальным боевым опытом, и с лихвой рассчитались за нанесенные обиды.

Таким образом, на территории, которую контролирует Захарченко, были люди, специализирующиеся на определенном методе убийства. У него хватало мотивов, чтобы организовать покушение на Плотницкого, а после неудачного покушения он повел себя необычно. Все это, вполне вероятно, понимал и вернувшийся к работе Плотницкий. В этом контексте неудивительно, что у руководителя ДНР появились серьезные поводы беспокоиться за свою жизнь. Остается вопрос - к чему это может привести в перспективе.

На мой взгляд, серьезной войны между ДНР и ЛНР ожидать не стоит. И "армия", и прочие силовые структуры в этих "республиках" находятся полностью или в значительной мере под контролем российских кураторов. Однако у лидеров ДНР и ЛНР есть возможности либо сводить счеты экономическими мерами - отравляя жизнь не столько друг другу, сколько подведомственному населению, - либо подсылать наемных убийц. Благо по этой части опыта им не занимать.