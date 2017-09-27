О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.264286.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.264286.html
Также: Мильштейн, Спецслужбы, Полиция, Криминал, Колонки, Россия, Происшествия, Право, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн

статья Машина колесования

Илья Мильштейн, 27.09.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Проблесковые маяки России

И Чубайс, и Кудрин могли бы по-барковски вволю давить соотечественников и по-михалковски корчить из себя новых дворян. Но вот один из них не брезгует гласностью, а другой готов напрямую объясниться с гражданами, подавая хороший пример коллегам из элитных слоев общества

Илья Мильштейн
06.06.2011
статья Статья

Столкновение

Сенсация налицо: в столкновении обыкновенного двухлетнего гражданина РФ с большой машиной Газпромбанка победил обыкновенный гражданин и его родители. Эта победа была зафиксирована в мировом суде Химкинского района, который на год лишил прав водителя Олега Алексеева. Впрочем, сам водитель в этом сюжете персонаж второстепенный.

Илья Мильштейн
31.05.2012
статья Статья

Приговоры запросто

Неделю назад погибшая Ольга Александрина признана виновной в известном ДТП на Ленинском проспекте. Вчера замученный и убитый в тюрьме Сергей Магнитский осужден за уклонение от уплаты налогов. В этом государстве, в эти времена, в этих судах, в этих обстоятельствах приговорить могли только погибших. Живых и здоровых приговорить не могли.

Илья Мильштейн
12.07.2013
статья Статья

Решать по Ленинскому

С одной стороны - "ЛУКОЙЛ". Один из китов, на которых стоит нефтегазовая Россия. С другой стороны, народ уже не просто взволнован. Пресловутый истеблишмент, эта наша коллективная Салтычиха, вызывает уже такую ненависть, которая чревата социальным взрывом.

Илья Мильштейн
11.03.2010

В нормальной стране. Есть такой риторический прием у современных российских публицистов антиправительственного, чтобы не сказать русофобского направления. Берется какой-нибудь особенно вопиющий случай из жизни начальства и оценивается применительно к норме. То есть, допустим, к Норвегии или Швеции, поскольку враги России питают непонятную слабость к скандинавам. Оценки негативны, и недоброжелатели ликуют.

Особенно наглядны эти сравнения и обидна эта риторика, когда речь заходит о наших силовиках и гражданах, так или иначе с силовыми ведомствами связанных. Типа где, в какой нормальной стране охранники президента укладывают мордой в снег охранников олигарха. Как так выходит, что сын министра обороны безнаказанно давит своей машиной пожилую женщину, а ее родственника едва не сажают за "нападение" на сына министра обороны. Почему российский суд признает виновными жертв ДТП с участием вице-президента нефтяной компании, бывшего чекиста, при том что улик против него и его шофера предостаточно. Отчего гибнет, якобы выбросившись из окна, милицейский генерал, расследовавший дело о взятках против некоего "высокопоставленного сотрудника ФСБ", а взяточника успешно отмазывают.

Исследуя подобные факты, публицисты указанного направления задаются однообразными вопросами. Берут в качестве образца Данию и, развивая тему, интересуются, может ли охрана датского национального лидера, если речь не идет о временах Гамлета, укладывать мордой в снег охрану датского олигарха. Размышляют о судьбе нынешнего исландского министра обороны, ежели его сын окажется убийцей пешехода, а папа попытается выставить преступника потерпевшим. И о том, как отреагирует финская общественность, когда в местных газетах ей расскажут о войне местных спецслужб, сопровождающейся избиениями в тюрьмах и таинственными самоубийствами.

Прием, что говорить, нечестный. Ибо апеллирующие к опыту развитых стран намеренно не учитывают своеобразия российского исторического пути, неповторимости пейзажа за окнами и бережно передаваемых из поколения в поколение непобедимых опричных традиций. Отсюда ведь и так называемые машины с мигалками, заполонившие наши дороги, и непростые люди, сидящие в этих машинах, которым дозволено давить простых, и сложная иерархия отношений в силовых ведомствах, где взяточников из бывшего КГБ разрешено ловить только сослуживцам и больше никому.

Ну при чем тут, извините, Норвегия и норвежцы с их примитивными порядками и равенством всех перед законом? Зачем соизмерять монотонную европейскую жизнь с нашей несравненной? Только для того, чтобы поглумиться над Россией, и недруги ведают, что творят.

Вот и теперь, после трагического инцидента на Новом Арбате, в ходе которого прапорщик ФСБ за рулем "Мерседеса" с госномером А896МР сбил насмерть сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, возобновились провокационные разговоры о нормальной стране. О такой, понимаете ли, стране, в которой телохранители разных господ не устраивают представлений в центре столицы и улицы больших городов не заполнены стадами автомобилей с синими ведрами на крышах. А если, не дай бог, генеральский шофер сбивает полицейского, да еще и насмерть, то это скандал неслыханный. И о том, кто сидел за рулем, кого и куда вез и почему совершил наезд, граждане узнают очень скоро, поскольку следствие ведется доскональнейшим образом.

Ну и, понятное дело, летят головы и большие люди уходят в отставку. Шутка ли, дикое происшествие на дороге. Один правоохранитель, пусть и непреднамеренно, убил другого.

Однако обычаи диктуют руководству совершенно иной тип поведения, и надо быть лицемером, чтобы удивляться происходившему в понедельник вечером. Тому, как спешно свинчивали номера у "Мерседеса". Как быстро прибыла на место ДТП некая "группа поддержки в крутых погонах". Как мигом эти господа, показав корочки, договорились с полицейскими и увезли с собой прапорщика - без оформления документов. Да, в Швеции подобных корочек не производят, но это же не значит, что их производство в России следует немедленно остановить. Согласитесь, всеобщая занятость для генералов и отечественных производителей железобетонных ксив - одно из несомненных достижений нашей цивилизации, и было бы явным предательством отказываться от бесспорных завоеваний.

Правда, производят они еще и стыд и срам - на радость врагам, внешним и внутренним, включая скандинавов. И даже такая мысль возникает при чтении этих довольно однообразных дорожно-транспортных новостей: а ну как и не враги они вовсе, и не злорадствуют, но переживают за погибших и надеются, что тупые, нелепые и жестокие наши обычаи когда-нибудь, ужаснув нас самих, будут отменены декретом нового небывалого правительства. Вместе с проблесковыми маячками, привычкой абсолютно ни во что не ставить человеческую жизнь и засекречивать любую подлость и мерзость.

Тогда, дескать, и прекратятся все эти оскорбительные для патриотического чувства пересуды насчет африканских нравов в родном отечестве - расистские по сути своей, между прочим. Такие неожиданные мысли возникают при лицезрении очередного национального позорища. Внушающие одновременно и привычное недоверие, и странную надежду на то, что ненормальная страна в один прекрасный день станет нормальной.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 27.09.2017
новость Новости по теме
26.09.2017 В Москве Mercedes с номерами АМР насмерть сбил полицейского →
25.05.2015 Дочь иркутской чиновницы, насмерть сбившая человека, амнистирована →
11.07.2013 Сын экс-совладельца "М.Видео" насмерть сбил пешехода в Москве →
05.07.2013 Погибшая Ольга Александрина признана виновницей ДТП на Ленинском →
18.02.2013 Lexus архангельского губернатора попал в ДТП на встречной полосе →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
Реклама
Выбор читателей
новость Мединский: С режиссером обошлись гуманно
Кирилл Серебренников и Владимир Мединский. Фото: kp.ru
новость Венгрия: ЕС без Украины
МИД Венгрии. Фото: hir.ma
новость Иран и Россия против Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость Акция 12 июня: суд над подростком
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
новость Аресты за акцию в Барвихе
Задержанные активисты Левого блока в Барвихе. Фото: antimaidan.ru
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
в блоге Зураб и царь
383
новость Жаров: Заблокируем Фейсбук
Логотип Facebook
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Душегуб как народный герой
383
новость Новый президент РАН
Александр Сергеев. Фото: sergeev.ipfran.ru
новость Нижний: отставка губернатора
Валерий Шанцев. Кадр "Вестей"
новость Дело "исламистов" из Черкесска
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Василия Дерюгина
новость Отставка главкома ВКС
Виктор Бондарев. Фото: mil.ru
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
новость Белоруссия: приговор колораду
Алексей Ершов на Украине. Фото с личной ВК-страницы
новость Беспредел в Крыму: доклад ООН
Логотип УВКПЧ ООН
новость Российский налет на детей
После бомбежки в Джиср-эш-Шугуре, 2015. Источник: malcolmxtreme.wordpress.com