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Также: Мильштейн, Президент, Чечня, Российско-американские отношения, Право, Ксенофобия, Ядерное оружие, Колонки, Россия, Война, США, Общество, Оружие, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Татьяна Москалькова, Дональд Трамп

статья Независимый ставленник

Илья Мильштейн, 17.07.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

С нераскрытыми глазами

Следует удивляться, пожалуй, что власть до сих пор озабочена сохранением внешних приличий и кого-то поймали и даже осудили вчера в связи с гибелью Немцова. Может статься, что и реального убийцу, и тех, кто ему пособничал, устраивая слежку за обреченным.

Илья Мильштейн
14.07.2017
статья Статья

За скромный платочек

В споре Кадырова с Васильевой духовность сталкивается с духовностью, высекая такие искры, что лучше отойти в сторону, и это касается всех российских граждан. Включая самых высокопоставленных. Оттого и Дмитрий Песков, комментируя скандальное происшествие, высказывается с осторожностью. И ты, говорит, права, женщина, и вы правы, уважаемый глава региона.

Илья Мильштейн
27.01.2017
статья Статья

Разведение счетов

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.

Илья Мильштейн
21.11.2016
статья Статья

Несдержанные противовесы

Мы видим политиков, олицетворяющих и украшающих собой путинскую эпоху. Окончательно отморозившегося Жириновского, который еще не раз докажет нам, что свобода слова в современной России поистине беспредельна. Окончательно перевоспитавшегося Кадырова, который теперь, после отеческого внушения в Кремле, с удвоенной силой начнет соблюдать российские законы.

Илья Мильштейн
28.03.2016

Геев у него нет, а если есть, то заберите в Канаду, чтобы не было, чтобы очистили кровь. Пытки не практикуются, и будь они прокляты, шайтаны, которые наговаривают. Что же касается Америки, то это не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. Правда, маломощный Пентагон все-таки может снести Россию с лица земли, но тогда автоматически наши ядерные ракеты полетят и мы весь мир перевернем, раком поставим.

Полная версия репортажа американской HBO Real Sports, посвященного боям без правил в широком смысле в кадыровской Чечне, еще не вышла на телеэкраны, но уже растаскана на цитаты, что не удивляет. Ибо редкая встреча Рамзана Ахматовича с журналистами проходит незамеченной. Умеет человек выступать и формулировать свои мысли.

Нельзя также не заметить, что на сей раз глава чеченской администрации прямо-таки превзошел себя в искусстве красноречия. Имею в виду тот эпизод, который связан с ударами возмездия в ходе ядерной войны, и незатертую метафору, использованную оратором для обозначения апокалипсиса. Колоритный получился образ, доходчивый, выпуклый.

Причем до такой степени, что министру информации ЧР Джамбулату Умарову, который в местном правительстве нередко исполняет обязанности толкователя начальственных речей, пришлось эту метафору дополнительно разъяснять. Дескать, молодой лидер импульсивен и склонен к экспромтам, а что касается мнения высшего руководства страны, то в Грозном не ведают, насколько оно совпадает с мнением Кадырова. Ясно лишь, что он, как и любой мусульманин, соответствующим образом реагирует на политику США.

Иными словами, искушеннейший чеченский политик счел необходимым отделить точку зрения регионального вождя от официальной, и в этом хочется разобраться. Складывается впечатление, что Рамзан Ахматович, как с ним нередко случается, погорячился, в Кремле опять поморщились и приходится его снова отмазывать. В том увещевательном духе, в каком еще Владимир Владимирович высказывался о гражданах, которые вчера бегали по лесам с автоматами и которых не надо строго судить. Возникает вопрос: а что он, собственно, сказал не так?

Вероятно, вот этот яркий коленно-локтевой образ применительно к судьбе человечества и к Америке пришелся сейчас не ко времени. Равно и прорицания насчет ядерной войны выслушали в Кремле с неудовольствием. Дружище Трамп, как мы все наблюдаем, мечется между своей разделенной любовью к далекому другу Владимиру и так называемыми правилами игры в политику, по которым его вынуждает играть ненавистный обоим американский истеблишмент. Противоборство порождает ситуацию хаоса в Белом Доме и окрестностях, которую с чувством глубочайшего удовлетворения отслеживают в Москве, как вдруг является простодушный Кадыров, усаживается напротив американца и экспромтом выбалтывает сокровенное. Подтверждая наихудшие опасения противников мира и Трампа в США, догадывающихся о том, о чем в действительности мечтают и Путин, и его протеже - один из самых могущественных и откровенных людей в России.

Тем не менее тревожиться за его будущее не следует. Как был Рамзан Ахматович чуть ли не следующим после президента в неформальной нашей табели о рангах, так и останется. Во-первых, ему и не такое прощали. Во-вторых, когда это у нас карали за намерение покончить с Америкой. В-третьих, излишнюю метафоричность в беседе с заокеанским репортером Кадырову можно списать (и наверняка спишут) на повышенную нервозность в связи с разными событиями, которые слегка отравляют его непростую в целом номенклатурную жизнь.

Проблема с геями вроде решена, но у омбудсмена Москальковой еще остались какие-то вопросы к чеченскому начальству, что вызывает понятную досаду у того, кто желал бы очистить кровь земляков от скверны. Дело о расстрелах в Грозном тоже почему-то не закрыто, хотя тот же Умаров с предельной мягкостью уже довел до сведения Москвы позицию Рамзана: публикация "Новой", сказал министр, несет в себе не подкрепленную никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Странный суд над Дадаевым и прочими завершился компромиссным приговором, но недобитые несогласные твердят, что главный суд впереди, и это тоже действует на нервы.

Вот так они скапливаются, разные мелкие неприятности, и когда настырный американец вываливает их на Кадырова в форме вопросов, тот естественным образом не выдерживает. Оттого и путает США с Канадой, правозащитников с шайтанами, а ядерную войну с занятием гораздо более привлекательным, и сами собой выплескиваются такие речи, которые сразу расходятся на цитаты. Банальные в сущности речи, ежели вспомнить, что буквально то же в разгар крымской весны говорил прославленный наш телеведущий. Кадыров лишь метафорически их обогатил, что свидетельствует, помимо прочего, еще и о том, какие успехи делает периферийный товарищ в освоении русского языка. Шутка ли, всю планету, заведясь с пол-оборота, отымел вместе с Америкой в рамках краткого диалога о развитии спорта в Чечне и о боях без правил, которые пользуются заслуженной популярностью в республике. Нет, это не шутка.

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Илья Мильштейн, 17.07.2017
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