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Двоюродный племянник Путина - должность в России штучная. Точнее, и должности такой нет, но сам племянник имеется, являя собой кадровый уникум. Это мужчина 39 лет, внук рязанского дяди Владимира Владимировича, бывший офицер ФСБ, бывший советник двух губернаторов, продавец гиропланов, глава попечительского совета военно-патриотического центра, создатель и руководитель компании Putin Consulting Ltd, председатель правления Русского академического фонда. В общем типовая биография для двоюродного племянника Путина, если бы их было много. Однако Роман Игоревич такой один.

Понятное дело, будучи взвешенным на аппаратных весах, он оказывается гораздо легче любой из дочек президента, сводных братьев гаранта из кооператива "Озеро" и даже бывшей жены. А после и внучки к ним примкнут. Тем не менее жить ему, Путину, на Руси хорошо. Надо лишь умело играть по правилам, принятым в родственном кругу, с учетом понемногу меняющихся обстоятельств. Необходимо сочетать напористость с деликатностью. То есть пользоваться преимуществами кровного родства, учреждая, к примеру, "Путинский контроль" в рамках консалтинга, что звучит более чем солидно и приносит доход, но и не слишком докучать дяде. У дяди полно других забот.

Впрочем, игра по правилам предполагает и некоторую дерзость. Попытки проверить границы возможностей, даруемых принадлежностью к семье в прямом смысле этого слова. В конце концов если детям Рогозина, Иванова, Фрадкова, Патрушева дозволено занимать довольно важные посты в государстве, то почему это возбраняется сыну двоюродного брата того, без которого нет России?

Увы, до сих пор походы племянника во власть особыми успехами не увенчивались. А работа на посту советника губернатора Новосибирской области неожиданно завершилась отставкой и скандалом, в ходе которого вспыльчивый уволенный договорился до того, что местный начальник, избавляясь от советника, якобы стремился "отыграться на семье" Путина. Вообразить такое в современной России было немыслимо, оттого складывалось впечатление, что у честолюбивого Путина настолько не сложились отношения с Юрченко, что тот отважился его уволить, и это еще обернется для губернатора нехорошими последствиями. Но не потому, что отыгрывался, а потому что имел неосторожность поссориться с кланом. Прогнозы подтвердились: через три месяца президент утратил доверие к региональному руководителю, СК завел против него уголовное дело, и Юрченко до сих пор сидит под домашним арестом.

Скандалы помельче связаны с деятельностью фонда, подотчетного Роману Игоревичу. Случалось, РАФ требовал запретить какую-нибудь неправильную книжку для подростков, убрать из школьной программы книги Солженицына и Шаламова, ужесточить закон о вредной информации для детей. Все это были, пожалуй, глупости и шалости, но едва ли двоюродный дядя морщился, узнавая о них, ибо озорничал племянник, никак не отступая от генеральной запретительной линии партии власти. Ну да, главный Путин к Солженицыну относится с пиететом, а младшенький Исаича недолюбливает - так ведь на то и демократия с присущим ей плюрализмом. И когда родственник вмешивался в чужие игры и решался потроллить самого Медведева, приглашая того выступить перед школьниками и порассказать им о коррупции вскоре после демонстрации известного фильма, это тоже Роману Путину сходило с рук. Да и что дурного, позвольте, в том, чтобы устроить встречу оклеветанного премьера со школотой?

Собственно, это одно важнейших ныне направлений во внутренней политике - работа с молодежью, и сам Владимир Владимирович недаром в последнее время занялся ее окучиванием, и в Москве, и в Артеке. Недавно решил отличиться на этом поприще и Роман Игоревич, чей фонд обратился к министру обороны Шойгу с необычной просьбой. Обеспокоенные утечкой молодых мозгов из России, двоюродный Путин с подчиненными изобрели великолепный, как им показалось, способ удержать потенциальных беглецов в границах Отечества. Они предложили, оградив обладателей красных дипломов от армии, одновременно закрыть для них границу. С той целью оградить и закрыть, дабы юные гении могли, не отвлекаясь, продолжать учебу и трудиться на оборонно-промышленных предприятиях.

Свежая новость от Путина вызывает противоречивые чувства.

Ясно, что его инициатива, ежели высшее начальство, включая дядю, к ней прислушается, породит эффект ровно противоположный. Отличники просто побегут из страны, и день получения красного диплома может стать для них последним днем пребывания на родной земле. По той хотя бы причине, что местные порядки студенты знают и догадываются, что отсрочка от армии, пусть и прописанная в новом законе, - это штука ненадежная, вчера приняли, завтра отменят, а вот границу могут закрыть навсегда. К тому же молодежь наша, тем более самые талантливые ее представители, уже привыкла к тому, что живет в зоопарке с открытыми клетками, то есть границами, и отвыкать едва ли пожелает. Короче, государственно мыслящий племянник ошибается, полагая, что высшее начальство его похвалит за предложение, способное лишь напугать молодых людей и их родителей.

Однако и ругать экстравагантного Романа Путина руководство вряд ли станет, поскольку в чем-то главном он безусловно прав. Сами посудите, не менять же дяде свою политику, внутреннюю и внешнюю, из-за того, что жизни в осажденной крепости молодежь предпочитает отъезд. Из-за такого пустяка. Так что посягнувшего на святое, на воинский долг, никто ни в Кремле, ни на Арбатской площади не осудит. Напротив, там, наверху в очередной раз вспомнят о нем, уникальном человеке на уникальной должности, и снова забудут. До следующего раза, когда он опять что-нибудь учудит, рекламируя себя, достойнейшего отпрыска двоюроднейшего дяди.