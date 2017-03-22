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статья Крыса прыгнула

Илья Мильштейн, 22.03.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Холодная весна

Цена, которую приходится за аншлюс, по мнению Пескова, "посильна" россиянам, и это правда. Пусть им отказано в лицезрении президента на Красной площади или в Крыму, да и 400 рублей небольшие деньги, но праздник у них всегда с собой. О чем свидетельствует опрос ВЦИОМа, зафиксировавший рекордные за все три года цифры повального ликования.

Илья Мильштейн
20.03.2017

Сперва его никак не зовут, потом зовут Фарухом, но в итоге выясняется, что он все-таки Захар Сарапулов. 18 марта он несколько раз вывешивал украинский флаг в общежития на Воробьевых горах, у себя в комнате и на лестничной клетке, а в третий раз его задержали. Нет, герой дня не состоит ни в какой партии, он аполитичен, просто жовто-блакитным полотнищем человек стремился, вообразите себе, привлечь внимание начальства к проблемам, которые мешают жить.

Проблемы тяжелейшие.

Во-первых, эти митинги за по разным поводам, эта вечная музыка и постоянные крики, которые задолбали. Во-вторых, "крысы, тараканы, клопы", которые в общаге кишат и "прямо по комнатам бегают". То есть у вас там на улице бесконечный праздник, а тут кровососы спят с людьми, покрывая их тела волдырями. Вообще если есть столько денег на Крым и повальное ликование, то отсыпьте от щедрот и на тараканов, чтоб они сдохли. Вот потому он и вывесил флаг, а дальше началась история, которую аспирант истфака МГУ излагает более или менее одинаковыми фразами, порой повторяющимися дословно.

Дальше - про то, как явились чоповцы и арестовали. А за ними "люди в штатском, человек пять-шесть", и прессовать начали еще на лестнице, пока он не закричал. Дальше обыск в комнате, изъятие мобилы, фотоаппарата и ноутбука, допрос, избиения в присутствии и в отсутствие майора полиции. Дальше угрозы и вымогательство автографа под бумажкой о согласии поработать сексотом, которую Захар подписал. Ну и штраф напоследок, "за мелкое хулиганство", уже оплаченный пострадавшим, и справка о побоях, зафиксированных в травмпункте. И встречи с журналистами, в ходе которых адовый этот сюжет стал достоянием гласности.

Разумеется, Захару веришь так, словно избили тебя самого. Ибо презумпция невиновности не распространяется на людей, похожих на сотрудника центра "Э" Окопного и сотрудника ФСБ Федорова, на которых указывает допрошенный, да они и отмалчиваются, ничего не опровергая. Однако странное чувство вызывает вот эта вся последовательность событий.

Флаг Украины как средство борьбы с крысами. Моментальная вербовка как средство закошмаривания. Какой-то припадок борзости у силовиков, при том что за день до появления Захара со знаменем несколько десятков студентов, аспирантов и выпускников МГУ свободно себе провели пикет у станции "Университет", протестуя против митинга-концерта в годовщину аннексии.

Впрочем, аспиранта еще можно понять. Побои свежи в памяти, равно и лица истязателей впечатались в нее навеки. Оттого он на всякий случай некоторое время скрывает свое имя и строго придерживается первоначальных показаний, медленно отходя от шока и сваливая вину на клопов. Не исключено также, что говорит он чистую правду. И про себя, и про ужасающие условия жизни в гадюшнике, провоцирующие у бесправных учащихся неожиданную реакцию. Мол, как еще досадить равнодушному начальству, если не напоминанием о Майдане, революции достоинства и ее священном символе, и не в тот ли самый день, когда руководство сгоняет граждан на свой сакральный праздник? В этом смысле флаг Украины становится чем-то вроде неприличной дразнилки, но Крым тут ни при чем, и политика тоже.

Можно даже понадеяться, что после скандала с вывешиванием вражеского знамени сам тов. Садовничий призадумается о клопах, крысах, тараканах и о дезинфекции и велит своим завхозам пойти походом на насекомых и грызунов. Хотя вряд ли, конечно. С чего бы, если и при советской власти все эти ДАСы были рассадниками заразы, и при демократах, и в счастливые нулевые... С Америкой легче воевать, чем с тараканами, тут и Путин бессилен.

Аспиранта, говорю, еще можно понять, в отличие от господ в штатском, которые с какой-то гестаповской резкостью и чекистской сноровкой отреагировали на протестную акцию Захара Сарапулова. В конце концов отчасти можно оправдать и омоновцев, впадающих в бешенство в ходе столкновений с демонстрантами на российских площадях. Понять граждан начальников, ни с того ни с сего устраивающих локальный пыточный гулаг отдельно взятому аспиранту, невозможно.

Ну кто ж так борется с инакомыслием и вербует агентов, накликая на себя и на государство одну только ненависть? Похоже на то, что у системы, вздрюченной к празднику, пошаливают нервишки. Система скверно справляется с охранительными задачами, перед ней поставленными. В праздничный день и после, когда, не умея оставить жертву в покое, продолжает бегать за ней, а также за иностранными журналистами. Украинскими, разумеется. Система идет вразнос и производит кромешный позор, и ничего кроме позора.

Всех ведь не запугаешь. Да и страх, вызванный озверелой агрессией, скоро проходит, и потерпевший от садистов предает гласности случившееся с ним. Заодно и про крыс рассказывает, и картинка внезапно обретает цельность, сохраняя интригующую запутанность. Ясно, однако, что паразиты кидаются на людей и люди должны защищаться.

Комментарии 30 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 22.03.2017
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