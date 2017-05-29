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На прошлой неделе бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая на выпускной церемонии в Гарвардской школе госуправления имени Кеннеди, сострил:

Меня часто спрашивают, что требуется, чтобы реально влиять на государственные дела. Обычно я отвечал: участвуйте в выборах или получите диплом Гарварда. А чтобы влиять на нынешний Белый Дом, надо купить "Розеттский камень" и выучить русский.

"Розеттский камень" в данном случае - компьютерная программа обучения иностранным языкам. Керри хотел сказать (получилось, на мой вкус, довольно неуклюже), что в Белом Доме теперь подчиняются указаниям Москвы.

Разумеется, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не могла упустить такой случай и продемонстрировала похвальное знание русской поэзии:

Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать "с этой" администрацией США, а "с прошлой" следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича:

Да будь я

и негром преклонных годов,

и то,

без унынья и лени,

я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин.



Политолог Павел Святенков прокомментировал репризу Керри на свой лад:

Керри немного, скажем так, "передернул". Конечно, Школа Кеннеди престижна, но выучить русский язык, во-первых, сложно, а во-вторых, выучив его, вы просто получаете доступ к русской классической литературе. А Керри упростил задачу студентам, что, дескать, теперь получить работу в администрации очень просто: купили брошюрку с десятью словами по-русски - и вы уже в Белом Доме. Но, думаю, все сложнее.

На этом РИА "Новости" не успокоилось. К новостному блоку присовокупили прошлогоднюю заметку о том, что студенты Гарварда изучают "особенности поведения русских диссидентов", причем в число таковых попали не только Александр Солженицын и Владимир Буковский, но и панк-группа Pussy Riot. Доцент МГУ Юрий Рогулев по этому поводу распекает преподавателей Гарварда:

Я не понимаю, как можно ставить наравне с такой величайшей фигурой, как Солженицын, который боролся против СССР, но за Российскую империю, мимолетное явление Pussy Riot. В Гарварде, видимо, просто решили привлечь студентов кричащими именами и названиями.

А политолог Александр Ионов подозревает, что Гарвард готовит специалистов специально для работы с российской оппозицией:

У американцев всегда в приоритете работа с нашими диссидентами, которые, по их мнению, могут заниматься подрывной деятельностью внутри России.

Действительно, в прошлом учебном году профессор славистики Джонатан Болтон прочел гарвардским студентам курс "Диссиденты от Платона до Pussy Riot". В описании курса значатся такие имена, как Сократ, Генри Торо, Мартин Лютер Кинг, Вацлав Гавел. Видимо, Сократа студенты изучали для того, чтобы вести подрывную деятельность в древних Афинах. Так что передернуло в данном случае РИА "Новости".

Казалось бы, что плохого в том, что американцы изучают русский язык (увы, отнюдь не так активно, как прежде: из-за секвестра - закона о принудительном сокращении государственных расходов - Конгресс резко уменьшил финансирование таких программ)? Но "из Назарета может ли быть что доброе?" Америка специально создана на погибель России. Уж если она учит русский, то нам назло и во вред.

И вот РИА "Новости" подтягивает тяжелую артиллерию. На сайте объявлений о тендерах на казенные подряды обнаружилось сообщение о том, что Министерство армии США набирает преподавателей русского языка для работы на своей базе в Бирмингеме, штат Алабама. Эта база - штаб-квартира 20-й воздушно-десантной группы сил специального назначения, пресловутых "зеленых беретов". Вы еще недоумеваете, для чего этим головорезам русский язык? Обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко объясняет:

Ранее в Германии искали русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских военнослужащих к зарубежным миссиям. А студенты Гарварда внезапно начали изучать особенности поведения русских диссидентов. Стало известно, что "зеленые береты" готовят киевских диверсантов для Донбасса. Создается впечатление, что "зеленые береты" с новыми силами и финансированием готовятся действовать в глубоком российском тылу (специализация - борьба с повстанцами-партизанами).

Экспертов особенно настораживает акцент на военной терминологии и изучении особенностей местной культуры. Ветеран группы специального назначения "Вымпел" Валерий Киселев в интервью телекомпании RT уверяет, что это неспроста:

Эта терминология может быть использована в двух ситуациях - при подготовке к военным действиям в предвоенный период или во время войны. Эти знания им нужны для общения с местным населением, чтения карт, прочтения документов, которые могут быть захвачены.

Ясное дело - американский спецназ готовится к войне с Россией. Так и видишь оккупантов, хозяйским тоном требующих у матки млеко и яйки.

Для извещения англоязычной публики материал на эту тему размещает входящее в структуру МИА "Россия сегодня" агентство Sputnik, а также многочисленные информационные сателлиты Кремля, в частности, такие сайты "альтернативных новостей", как therussophile.org и Signs of the Times При этом происходит перекрестное опыление: МИА ссылается на РИА, Sputnik - на RT и наоборот.

Но если вернуться к объявлению о найме знатоков языка, то выяснится, что помимо преподавателей русского, армии требуются преподаватели испанского, французского и арабского. Точнее - требовались, потому что объявление было аннулировано менее чем через сутки после размещения. RT делает из этого вывод, что "исполнитель уже найден". Хорошо еще, что российский агитпроп не знает, что изучать русский язык и даже закончить колледж по этой специальности можно и в американских исправительных учреждениях. Иначе кремлевские борзописцы нарисовали бы апокалиптическую картину нашествия американских уголовников на Россию.

Низкопробность и жуликоватость официозной российской пропаганды не удивляет. У нее богатые традиции, гораздо более давние, чем советский период. И все же в наше время, когда фактчекинг не составляет особого труда, врать надо как-то похитрей.