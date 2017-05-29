О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/abarinov/m.261268.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/abarinov/m.261268.html
Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Наука, Литература, СМИ, Колонки, США, Общество, Культура, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Джон Керри, Мария Захарова, Павел Святенков

статья Язык и враг

Владимир Абаринов, 29.05.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
Реклама
статья Статья

Русский златоустный

Однако, к сожалению, на этот раз все серьезнее. Политические пенсионеры и потухшие звезды культуры ангажированы в новую организацию не зря. Создание Общества русской словесности под председательством патриарха Кирилла - часть большого плана Путина по радикальной перестройке системы гуманитарного образования.

Николай Митрохин
15.03.2016

На прошлой неделе бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая на выпускной церемонии в Гарвардской школе госуправления имени Кеннеди, сострил:
Меня часто спрашивают, что требуется, чтобы реально влиять на государственные дела. Обычно я отвечал: участвуйте в выборах или получите диплом Гарварда. А чтобы влиять на нынешний Белый Дом, надо купить "Розеттский камень" и выучить русский.

"Розеттский камень" в данном случае - компьютерная программа обучения иностранным языкам. Керри хотел сказать (получилось, на мой вкус, довольно неуклюже), что в Белом Доме теперь подчиняются указаниям Москвы.

Разумеется, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не могла упустить такой случай и продемонстрировала похвальное знание русской поэзии:
Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать "с этой" администрацией США, а "с прошлой" следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича:
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

Политолог Павел Святенков прокомментировал репризу Керри на свой лад:
Керри немного, скажем так, "передернул". Конечно, Школа Кеннеди престижна, но выучить русский язык, во-первых, сложно, а во-вторых, выучив его, вы просто получаете доступ к русской классической литературе. А Керри упростил задачу студентам, что, дескать, теперь получить работу в администрации очень просто: купили брошюрку с десятью словами по-русски - и вы уже в Белом Доме. Но, думаю, все сложнее.

На этом РИА "Новости" не успокоилось. К новостному блоку присовокупили прошлогоднюю заметку о том, что студенты Гарварда изучают "особенности поведения русских диссидентов", причем в число таковых попали не только Александр Солженицын и Владимир Буковский, но и панк-группа Pussy Riot. Доцент МГУ Юрий Рогулев по этому поводу распекает преподавателей Гарварда:
Я не понимаю, как можно ставить наравне с такой величайшей фигурой, как Солженицын, который боролся против СССР, но за Российскую империю, мимолетное явление Pussy Riot. В Гарварде, видимо, просто решили привлечь студентов кричащими именами и названиями.

А политолог Александр Ионов подозревает, что Гарвард готовит специалистов специально для работы с российской оппозицией:
У американцев всегда в приоритете работа с нашими диссидентами, которые, по их мнению, могут заниматься подрывной деятельностью внутри России.

Действительно, в прошлом учебном году профессор славистики Джонатан Болтон прочел гарвардским студентам курс "Диссиденты от Платона до Pussy Riot". В описании курса значатся такие имена, как Сократ, Генри Торо, Мартин Лютер Кинг, Вацлав Гавел. Видимо, Сократа студенты изучали для того, чтобы вести подрывную деятельность в древних Афинах. Так что передернуло в данном случае РИА "Новости".

Казалось бы, что плохого в том, что американцы изучают русский язык (увы, отнюдь не так активно, как прежде: из-за секвестра - закона о принудительном сокращении государственных расходов - Конгресс резко уменьшил финансирование таких программ)? Но "из Назарета может ли быть что доброе?" Америка специально создана на погибель России. Уж если она учит русский, то нам назло и во вред.

И вот РИА "Новости" подтягивает тяжелую артиллерию. На сайте объявлений о тендерах на казенные подряды обнаружилось сообщение о том, что Министерство армии США набирает преподавателей русского языка для работы на своей базе в Бирмингеме, штат Алабама. Эта база - штаб-квартира 20-й воздушно-десантной группы сил специального назначения, пресловутых "зеленых беретов". Вы еще недоумеваете, для чего этим головорезам русский язык? Обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко объясняет:
Ранее в Германии искали русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских военнослужащих к зарубежным миссиям. А студенты Гарварда внезапно начали изучать особенности поведения русских диссидентов. Стало известно, что "зеленые береты" готовят киевских диверсантов для Донбасса. Создается впечатление, что "зеленые береты" с новыми силами и финансированием готовятся действовать в глубоком российском тылу (специализация - борьба с повстанцами-партизанами).

Экспертов особенно настораживает акцент на военной терминологии и изучении особенностей местной культуры. Ветеран группы специального назначения "Вымпел" Валерий Киселев в интервью телекомпании RT уверяет, что это неспроста:
Эта терминология может быть использована в двух ситуациях - при подготовке к военным действиям в предвоенный период или во время войны. Эти знания им нужны для общения с местным населением, чтения карт, прочтения документов, которые могут быть захвачены.

Ясное дело - американский спецназ готовится к войне с Россией. Так и видишь оккупантов, хозяйским тоном требующих у матки млеко и яйки.

Для извещения англоязычной публики материал на эту тему размещает входящее в структуру МИА "Россия сегодня" агентство Sputnik, а также многочисленные информационные сателлиты Кремля, в частности, такие сайты "альтернативных новостей", как therussophile.org и Signs of the Times При этом происходит перекрестное опыление: МИА ссылается на РИА, Sputnik - на RT и наоборот.

Но если вернуться к объявлению о найме знатоков языка, то выяснится, что помимо преподавателей русского, армии требуются преподаватели испанского, французского и арабского. Точнее - требовались, потому что объявление было аннулировано менее чем через сутки после размещения. RT делает из этого вывод, что "исполнитель уже найден". Хорошо еще, что российский агитпроп не знает, что изучать русский язык и даже закончить колледж по этой специальности можно и в американских исправительных учреждениях. Иначе кремлевские борзописцы нарисовали бы апокалиптическую картину нашествия американских уголовников на Россию.

Низкопробность и жуликоватость официозной российской пропаганды не удивляет. У нее богатые традиции, гораздо более давние, чем советский период. И все же в наше время, когда фактчекинг не составляет особого труда, врать надо как-то похитрей.

Оставить комментарий Обсудить
Владимир Абаринов, 29.05.2017
Фото и Видео
29612
Play own
День борьбы с гомофобией
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29533
Play own
Бессмертная банда
Реклама
Выбор читателей
статья Мощи в доме Путина
статья Операция "Мальчик"
Илья Мильштейн
новость Навальный подал заявку на 12 июня
На Тверской 26 марта. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Черногория обвиняет Россию
Серджан Дарманович. Фото: gov.me
РЕКЛАМА
Loading...
новость Макрон обещал "требовательный диалог"
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
статья Разочарование в Украине
Виталий Портников
новость Дела против родителей чтеца "Гамлета"
Оскара Миронов. Кадр видеозаписи
новость Девятое испытание КНДР
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
в блоге Ответ члену СПЧ
39
новость Митинг в Севастополе
Митинг в Севастополе. Кадр видеозаписи
новость Шествие в Черемушках: ВИДЕО
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
статья Драка с дураками
Илья Мильштейн
новость Задержания в Калининграде
Александр Оршулевич. Фото с личной ВК-страницы
новость Москва: менты против ребенка
Задержание Оскара Миронова. Фото очевидца
в блоге Победоносцев над Россией
383
новость Опубликованы фото террориста
Опубликованные полицией фото Салмана Абеди
новость Тайные переговоры в Трамп-тауэр
Джаред Кушнер. Фото: Макс Голдберг/Википедия
новость Дерипаску не пустили в Конгресс
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
в блоге Из застенка на фронт
383
новость Умер Збигнев Бжезинский
Збигнев Бжезинский. Фото из личного твиттера