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В Белогорске Амурской области при задержании убит ефрейтор Гасан Абдулахадов, расстрелявший в ночь на пятницу своих сослуживцев. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В ночь на субботу подразделение антитеррора воинского гарнизона ВВО обнаружило и блокировало Абдулахадова. "Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны", - сообщили в пресс-службе.

"По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено", - сообщает пресс-служба администрации города.

23-летний Абдулахадов, уроженец Дагестана, был призван на службу отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску. С сентября он служил водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне.

В пятницу во время ночных стрельб на полигоне в микрорайоне Транспортный города Белогорска Абдулахадов застрелил командира роты и двоих рядовых, ждавших выхода на огневой рубеж. "Командиру роты Егору Увкину было 28 лет. В свое время он закончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребенок. Также погибли военнослужащие 1997 годов рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров", - сообщил источник Интерфакса. Еще двое военных были ранены, их госпитализировали.

Абдулахадов скрылся с полигона, взяв с собой автомат и четыре рожка патронов. В его розысках участвовали военнослужащие части и переброшенное в город подразделение антитеррора ВВО.

В Белогорске была усилена охрана административных зданий, школ, котельных и городской больницы. Власти города отменили занятия в школах и массовые мероприятия, назначенные на субботу.