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В Амурской области в ночь на пятницу военнослужащий на полигоне застрелил двоих солдат и офицера и скрылся с автоматом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Убийство произошло во время ночных стрельб на полигоне в микрорайоне Транспортный города Белогорска. Преступник застрелил троих сослуживцев, ждавших выхода на огневой рубеж. Еще двое военных были ранены, их госпитализировали. Нападавший скрылся с полигона, взяв с собой автомат и несколько рожков патронов. Его разыскивают.

Имя предполагаемого убийцы не называется.

"В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего", - заявили в военном ведомстве.

В Белогорске усилена охрана административных зданий, школ, котельных и городской больницы. В мэрии города пообещали отменить все общегородские мероприятия, если убийцу не найдут в ближайшее время.

По факту стрельбы на полигоне СКР возбудил дело по статье 105 УК (убийство).