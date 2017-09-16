О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.264035.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.264035.html
Также: Чечня, Полиция, Война | Персоны: Елена Милашина

новость Навстречу беженке спешит толпа теней

В Чечне пытавшуюся уехать в Норвегию Дудуркаеву увезли на ночной допрос
16.09.2017
Луиза Дудуркаева. Фото: kavkazr.com
Луиза Дудуркаева. Фото: kavkazr.com
Реклама

В Чечне пытавшуюся уехать в Норвегию Луизу Дудуркаеву и ее родственников привезли в отдел полиции Аргуна на ночной допрос. Об этом сообщает "Кавказ. Реалии".

Источники "Новой газеты" в ОМВД по городу Аргуну подтвердили информацию об удержании Дудуркаевой с 16 часов пятницы, сообщает журналист издания Елена Милашина. Вместе с девушкой в отдел полиции добровольно находится вся ее семья.

"Ночные допросы в Чечне - распространенная практика, они проходят с особым пристрастием и участием высокопоставленных чеченских чиновников, часто в ходе таких допросов применяется насилие. Также по информации источника "Новой", начальник уголовного розыска ОМВД по Аргуну доставил в полицию Дудуркаевых по указанию, поступившему от руководства республики", - пишет Милашина.

В конце июня 22-летняя Дудуркаева бежала из Чечни. Девушка стала получать угрозы после публикации ее фотографии в ВК-сообществе "Карфаген", выступающего "за очищение вайнахского народа". В частности, участники сообщества публикуют данные о девушках, которые, по их мнению, "непристойно себя ведут". Под этим в "Карфагене" подразумевают, что девушки появляются на людях без платка, с открытой шеей или руками.

1 августа несколько российских СМИ, в частности, паблик Mash, написали со ссылкой на "источники в ФСБ", что Дудуркаева направляется в Сирию и собирается вступить в ряды "Исламского государства". Родственники девушки это отрицали. При этом они обратились в полицию с заявлением об "утрате родственных связей", после чего было возбуждено розыскное дело.

3 августа в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали Дудуркаеву по этому делу. У нее взяли объяснения, сфотографировали и отпустили.

31 августа Дудуркаева с помощью правозащитников получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии.

5 сентября около 12.30 в аэропорту Минска Дудуркаева была задержана при попытке вылететь в Хельсинки. Белорусские милиционеры отказались разговаривать с сопровождающим Дудуркаеву юристом, хотя у него была доверенность на представление ее интересов в госорганах.

Милиционеры увели девушку для "беседы" с неизвестными людьми в штатском. "Через час Луиза Дудуркаева вышла в слезах в сопровождении мужчины, который представился адвокату ее отцом. Этот человек увез Луизу в неизвестном направлении. Выданное Норвегией проездное удостоверение беженца осталось в руках Луизы Дудуркаевой", - сообщала "Новая".

Между тем в среду соцсеть "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора заблокировала сообщество "Карфаген". Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский уточнил, что сообщество было внесено в реестр по решению Генпрокуратуры, признавшей его экстремистским.

Оставить комментарий Обсудить
16.09.2017
новость Новости по теме
05.09.2017 В Минске задержали получившую статус беженца в Норвегии жительницу Чечни →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Выбор читателей
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Русский подкуп в ООН
Идрис Джазаири. Фото: unwatch.org
новость Ким: Мы хотим паритета с США
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
новость Дело Дмитриева: новая экспертиза
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Для Донбасса денег нет
Российский "гуманитарный конвой" на территории Украины. Фото: @ARothNYT
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Нападение на соратника Навального
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
в блоге Либеральная Ходынка
383
новость Лондон: бомба в метро не сработала
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Разговор на пальцах
383
в блоге Битва с мертвецами
59
новость Новое испытание в КНДР
Запуск северокорейской МБР. Фото: ЦТАК
новость Новиков подрался с Тарасевичем
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость ФСБ приказала молчать об эквакуациях
Разминирование. Фото: mvd.ru
новость Жалоба "Граней" в Страсбурге
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int