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В Чечне пытавшуюся уехать в Норвегию Луизу Дудуркаеву и ее родственников привезли в отдел полиции Аргуна на ночной допрос. Об этом сообщает "Кавказ. Реалии".

Источники "Новой газеты" в ОМВД по городу Аргуну подтвердили информацию об удержании Дудуркаевой с 16 часов пятницы, сообщает журналист издания Елена Милашина. Вместе с девушкой в отдел полиции добровольно находится вся ее семья.

"Ночные допросы в Чечне - распространенная практика, они проходят с особым пристрастием и участием высокопоставленных чеченских чиновников, часто в ходе таких допросов применяется насилие. Также по информации источника "Новой", начальник уголовного розыска ОМВД по Аргуну доставил в полицию Дудуркаевых по указанию, поступившему от руководства республики", - пишет Милашина.

В конце июня 22-летняя Дудуркаева бежала из Чечни. Девушка стала получать угрозы после публикации ее фотографии в ВК-сообществе "Карфаген", выступающего "за очищение вайнахского народа". В частности, участники сообщества публикуют данные о девушках, которые, по их мнению, "непристойно себя ведут". Под этим в "Карфагене" подразумевают, что девушки появляются на людях без платка, с открытой шеей или руками.

1 августа несколько российских СМИ, в частности, паблик Mash, написали со ссылкой на "источники в ФСБ", что Дудуркаева направляется в Сирию и собирается вступить в ряды "Исламского государства". Родственники девушки это отрицали. При этом они обратились в полицию с заявлением об "утрате родственных связей", после чего было возбуждено розыскное дело.

3 августа в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали Дудуркаеву по этому делу. У нее взяли объяснения, сфотографировали и отпустили.

31 августа Дудуркаева с помощью правозащитников получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии.

5 сентября около 12.30 в аэропорту Минска Дудуркаева была задержана при попытке вылететь в Хельсинки. Белорусские милиционеры отказались разговаривать с сопровождающим Дудуркаеву юристом, хотя у него была доверенность на представление ее интересов в госорганах.

Милиционеры увели девушку для "беседы" с неизвестными людьми в штатском. "Через час Луиза Дудуркаева вышла в слезах в сопровождении мужчины, который представился адвокату ее отцом. Этот человек увез Луизу в неизвестном направлении. Выданное Норвегией проездное удостоверение беженца осталось в руках Луизы Дудуркаевой", - сообщала "Новая".

Между тем в среду соцсеть "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора заблокировала сообщество "Карфаген". Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский уточнил, что сообщество было внесено в реестр по решению Генпрокуратуры, признавшей его экстремистским.