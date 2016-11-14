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новость Взыскание 1,9 миллиона рублей с фонда "Голос-Урал" отменено

14.11.2016
Логотип движения "Голос"
Логотип движения "Голос"
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18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске отменил взыскание 1 миллиона 936 тысяч рублей с межрегионального фонда "Голос-Урал". Об этом "Граням" сообщил адвокат "Агоры" Андрей Лепехин, представляющего интересы НКО.

ФНС настаивала на том, что наряду с уставной некоммерческой деятельностью "Голос-Урал" занимался бизнесом. "Существовало два противоречащих друг другу решения налоговых органов, - рассказал Лепехин. - Первая проверка установила, что никаких нарушений в НКО нет, а вторая, вышестоящая, не отменив решения первой, пришла к выводу о взыскании почти 2 миллионов рублей".

"НКО никогда не получала прибыли, - продолжил адвокат, - и самое интересное, что налоговая с этим согласилась и не спорила, как и не спорила, что "Голос-Урал" всегда занимался одной и той же деятельностью. Но при этом налоговики все равно утверждали, что спорный договор необходимо трактовать не как договор пожертвования, а как договор услуги с извлечением прибыли".

Однако, заключил Лепехин, "суд сегодня разобрался и расставил все по своим местам".

Решение о взыскании средств с "Голос-Урала" вынес 20 июля Арбитражный суд Челябинской области по заявлению межрайонной инспекции ФНС № 21. Иск был удовлетворен в полном объеме. Фонд обязали выплатить 1,4 миллиона рублей в качестве задолженности по НДС, а еще свыше полумиллиона - как пени.

Налог был начислен на пожертвования, которые "Голос-Урал" получил в 2011-2012 годах на программу наблюдения за выборами. Деньги организации перечислил фонд поддержки демократии "Голос" из средств иностранного гранта. Позже суд вынудил "Голос" уплатить 9 миллионов рублей в качестве налога на прибыль.

В "Голос-Урале" давление со стороны налоговиков расценили как реакцию властей на проведение фондом независимого наблюдения на выборах.

27 июля 2015 года Минюст включил "Голос-Урал" в реестр "иностранных агентов". Между тем председатель фонда Юрий Гурман отмечал, что за все время работы НКО не получила непосредственно ни одного иностранного гранта.

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14.11.2016

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