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Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий "нежелательным" НКО учреждать в России юридические лица либо участвовать в уже существующих. Документ опубликован на сайте нижней палаты. Соответствующую норму предлагается включить в действующий закон о "нежелательных" организациях.

"Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации", - утверждается в пояснительной записке к документу.

Закон о "нежелательных" иностранных и международных НКО Владимир Путин подписал 23 мая 2015 года. Организации, признанные "нежелательными", не могут переводить в Россию деньги, реализовывать программы, а также открывать в стране свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов этих структур.

За участие в деятельности "нежелательной" НКО гражданам грозят штрафы, а за руководство такими организациями, так же как и при повторном привлечении за участие в их работе, - до 6 лет колонии по статье 284.1 УК. Иностранцам, участвующим в деятельности "нежелательной" НКО, въезд в Россию запрещен.

Как следует из реестра "нежелательных" организаций на сайте Минюста, за полтора года таковыми были признаны семь НКО. В их числе две структуры Джорджа Сороса - фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество", - а также Международный республиканский институт, директором которого является сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн.