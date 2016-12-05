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В Москве на 70-м году жизни умер председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль. Об этом сообщаетсяна его официальной странице в Фейсбуке.

"Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь", - говорится в сообщении.

Информацию о смерти Джемаля подтвердил журналист Максим Шевченко. По его словам, философ и теолог "болел тяжело и долго".

Джемаль - сопредседатель и член президиума Общероссийского общественного движения "Российского исламского наследия", один из инициаторов создания и член координационного совета Левого фронта, автор шести книг по теологии и философии. Неоднократно принимал участие в Маршах несогласных.

Джемаль родился в 1947 году в Москве. В 1965 году поступил в Институт восточных языков при МГУ, но через год был отчислен. Работал токарем, репетитором, после устроился корректором в издательство "Медицина".

В начале 70-х Джемаль вошел в так называемый "Южинский кружок", где познакомился с Юрием Мамлеевым, Евгением Головиным и Александром Дугиным. В конце 1988 года Джемаль вместе с Дугиным вступил в общество "Память", став членом координационного совета, но менее чем через год был исключен. С 1989 года принимал участие в исламской политической деятельности в СССР.

С 1993 по 1996 год Гейдар Джемаль вел исламский раздел в передачах "Ныне" на Первом канале, "Все суры Корана" на канале "Культура" и "Тысяча и один день" на канале РТР.

На выборах депутатов Государственной думы в 1999 году пытался пройти по списку политического блока "Движение в поддержку армии". В марте 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти".

27 марта 2012 года оперативники ФСБ провели обыск в двух квартирах Джемаля на предмет хранения экстремистской литературы. Пресс-служба ФСБ пояснила, что философ подозревается в "публичном оправдании терроризма, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности". Дело на Джемаля было заведено по статьям 205.2 УК("содействие террористической деятельности") и 280 УК("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации").