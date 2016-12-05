О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/m.257207.html | http://mirror715.graniru.info/Society/m.257207.html
Также: Общество, Россия, Политика | Персоны: Гейдар Джемаль, Максим Шевченко

новость Умер Гейдар Джемаль

05.12.2016
Гейдар Джемаль. Фото Грани.Ру
Гейдар Джемаль. Фото Грани.Ру
Реклама

В Москве на 70-м году жизни умер председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль. Об этом сообщаетсяна его официальной странице в Фейсбуке.

"Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь", - говорится в сообщении.

Информацию о смерти Джемаля подтвердил журналист Максим Шевченко. По его словам, философ и теолог "болел тяжело и долго".

Джемаль - сопредседатель и член президиума Общероссийского общественного движения "Российского исламского наследия", один из инициаторов создания и член координационного совета Левого фронта, автор шести книг по теологии и философии. Неоднократно принимал участие в Маршах несогласных.

Джемаль родился в 1947 году в Москве. В 1965 году поступил в Институт восточных языков при МГУ, но через год был отчислен. Работал токарем, репетитором, после устроился корректором в издательство "Медицина".

В начале 70-х Джемаль вошел в так называемый "Южинский кружок", где познакомился с Юрием Мамлеевым, Евгением Головиным и Александром Дугиным. В конце 1988 года Джемаль вместе с Дугиным вступил в общество "Память", став членом координационного совета, но менее чем через год был исключен. С 1989 года принимал участие в исламской политической деятельности в СССР.

С 1993 по 1996 год Гейдар Джемаль вел исламский раздел в передачах "Ныне" на Первом канале, "Все суры Корана" на канале "Культура" и "Тысяча и один день" на канале РТР.

На выборах депутатов Государственной думы в 1999 году пытался пройти по списку политического блока "Движение в поддержку армии". В марте 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти".

27 марта 2012 года оперативники ФСБ провели обыск в двух квартирах Джемаля на предмет хранения экстремистской литературы. Пресс-служба ФСБ пояснила, что философ подозревается в "публичном оправдании терроризма, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности". Дело на Джемаля было заведено по статьям 205.2 УК("содействие террористической деятельности") и 280 УК("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации").

Оставить комментарий Обсудить
05.12.2016

новость Новости по теме
25.10.2015 Умер писатель Юрий Мамлеев →
27.03.2012 В квартире Гейдара Джемаля проходит обыск →
Фото и Видео
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Еврейский гнев Соловьева
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Австрия: правые проиграли
Александр Ван дер Беллен. Фото: gruene.at
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
новость Наместник ИГ на Кавказе убит
Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари). Фото: kavkazpress.ru
новость Катастрофа в Югре
На месте катастрофы автобуса в Югре. Кадр Первого канала
в блоге Писатели первой степени
383
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Сбит сирийский самолет
Самолет L-39. Фото: сombatаircraft.com
новость Мусора в гостях у активистки
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
в блоге Миловать рано
383
новость "Халифу" ИГ ищут замену
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
новость Авария "Прогресса": новая версия
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
новость Сочи против Сухуми
Аслан Бжания. Фото: ekhokavkaza.com
новость Дольщики перекрыли трассу
Токсовское шоссе, перекрытое обманутыми дольщиками. Источник: kp.ru
новость Хакеры взломали Банк России
Центробанк. Фото Д.Борко/Грани.Ру
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
новость Греф попробовал быть инвалидом
Герман Греф в специальном костюме. Фото: facebook.com/sberbank/