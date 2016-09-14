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Генеральная прокуратура поручила прокурору Дагестана организовать проверку информации о случаях женского обрезания в республике. Как передает РИА "Новости", об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

Письмо, подчеркивается в сообщении, является ответом на обращение певицы и председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Дианы Гурцкой. В августе она обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о случаях женского обрезания в Дагестане.

"Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителем нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору республики Дагестан поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах", - говорится в письме замгенпрокурора.

19 августа стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за женское обрезание, совершенное по религиозным мотивам. Автором инициативы выступила депутат от "Единой России", оперная певица Мария Максакова-Игенбергс.

Законопроект предлагается прописать в Уголовном кодексе, что "дискриминация в отношении женщины по религиозным мотивам, выраженная в частичном или полном удалении внешних гениталий, объясняемом целями религиозного культа, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет". То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетней, должно наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, отмечается в документе.

15 августа на официальном сайте правозащитного фонда "Правовая инициатива" был опубликован доклад о практике женского обрезания в Дагестане. Из материалов фонда следует, что женское обрезание в регионе применяется в основном в горных аулах в Цумадинском, Ботлихском, Цунтинском, Бежтинском районах. Как отмечается, операции подвергаются девочки в возрасте до трех лет, в редких случаях - до 12 лет.

В докладе отмечается, что данные операции считаются нарушением прав женщин и девочек на международном уровне, поскольку представляют собой крайнюю форму дискриминации и насилия. Женское обрезание очень редко производится в больнице, часто после тайной операции возникают воспаление и кровотечение.

После публикации доклада председатель "Координационного центра мусульман Северного Кавказа" Исмаил Бердиев заявил, что проведение женского обрезания - "чисто дагестанский обычай", который не вредит здоровью девочек.

Также Бердиев призвал сделать обрезание всем женщинам России, "чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась". Позже Бердиев заявил, что его слова были шуткой, а саму ситуацию "довели до абсурда".