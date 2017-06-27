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Судья Бабушкинского райсуда Москвы Александр Глухов приговорил лидера нацистской группировки "Реструкт" Максима Марцинкевича (Тесака) к девяти годам строгого режима по обвинениям в нападениях на наркоторговцев, а также в экстремизме. Об этом сообщает агентство "Москва".

РАПСИ уточняет, что суммарное наказание, назначенное Тесаку путем частичного сложения со сроком по предыдущему, третьему по счету делу (который нацист полностью отбыл в ноябре 2016-го), составляет 10 лет строгого режима. Срок, пишет ТАСС, исчисляется с 27 января 2014 года - времени задержания по третьему делу.

Как передает "Медиазона", 33-летний Тесак был объявлен виновным по части 2 статьи 162 (разбой в составе группы лиц по предварительному сговору или с применением оружия), части 2 статьи 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом или с причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

282-ю статью Тесаку вменили за публикацию книги "Реструкт!" (2012), в 2014-м включенной Минюстом в список экстремистских материалов под № 2572. Первоначально, по информации "Медиазоны", в деле был еще один эпизод по этой же статье - выпуск аудиокниги "Деструкт".

Сам Тесак вину не признал. Интерфакс сообщает, что защита требовала для него оправдательного приговора.

Вместо с Марцинкевичем осуждены еще девять фигурантов дела. Это Михаил Шаланкевич и Роман Максимов, которых ранее называли лидерами соответственно петербургского и новосибирского отделений "Реструкта", Евдоким Князев, представленный как пресс-секретарь группировки, Александр Шанкин, которому вменялось руководство проектом "Оккупай-наркофиляй", Елизавета Симонова, а также Роман Максимов, Дмитрий Шельдяшов, Станислав Котловский, Василий Лапшин и Георгий Кептени.

Симонова на момент инкриминированных ей действий была несовершеннолетней. Шанкин не достиг совершеннолетия и сейчас.

В отличие от Тесака, никому из других фигурантов статья об экстремизме не вменялась. В зависимости от конкретных эпизодов им были инкриминированы статьи 162, 167 и 213, а также 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 161 (грабеж).

Шельдяшов получил 10 лет строгого режима (то есть больше, чем по этому делу дали Тесаку), Князев - восемь лет общего, Шаланкевич - шесть лет общего, Шанкин - шесть лет воспитательной колонии, Максимов - пять лет общего режима, Симонова, Лапшин, Кептени и Котловский - три года общего режима.

Тех из подсудимых, которые до приговора находились под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

В прениях сторон прокурор запрашивал для обвиняемых от 3 лет 4 месяцев до 11 с половиной лет. Наибольшего срока он требовал для Тесака.

Большинство подсудимых отказались признать вину. Лишь двое, отвергнув обвинения в разбое, согласились с обвинениями в нападениях.

Как передает ТАСС, судья Глухов оправдал некоторых подсудимых по части эпизодов, объявив их квалификацию неверной, а по ряду других эпизодов обвинения смягчил.

Кроме того, он вернул в прокуратуру материалы в отношении Шанкина по эпизоду избиения до смерти гражданина Азербайджана Заура Алышева, торговца спайсом (часть 4 статьи 111 УК). Глухов заявил, что в обвинительном заключении допущены нарушения, которые в суде устранить невозможно. Таким образом, после повторного рассмотрения этого эпизода в суде срок Шанкину может быть увеличен.

Из других подсудимых избиение Алышева было инкриминировано только Шельдяшову. Обвинение этому фигуранту претензий судьи не вызвало.

Всего подсудимым вменялись нападения на восемь граждан, совершенные в 2013-2014 годах. Как утверждало обвинение, фигуранты "под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков" нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками. Потерпевших избивали и обливали краской, а их вещи отбирали.

Первый раз дело было направлено в суд в начале 2016 года. Однако 1 марта 2016-го судья вернул материалы в прокуратуру, указав на нарушения в обвинительном заключении.

Повторно дело поступило на рассмотрение в середине октября. Разбирательство по существу, продолжавшееся с конца ноября, заняли несколько десятков заседаний.

В 2016 году в особом порядке осудили еще двух фигурантов дела - несовершеннолетнего Максима Филатова, а также Андрея Макарова. Оба пошли на сделку с прокуратурой, полностью признав вину и дав показания на других обвиняемых. Филатов получил шесть лет общего режима (в апелляции срок уменьшили до пяти), Макаров - шесть лет строгого. Обоим среди прочего также вменялось нападение на Алышева.

Против еще одного из членов "Реструкта" - Филиппа Разинского (Дёница) - было возбуждено дело о грабеже подростка, заподозренного в гомосексуализме. Однако Дорогомиловский райсуд Москвы оправдал обвиняемого; в мае нынешнего года, передавала Газета.Ру, Мосгорсуд оставил это решение в силе. После оправдательного приговора в суде первой инстанции Дёниц переехал жить в Израиль.

В 2007-2010 годах Тесак отбыл срок 3 с половиной года колонии-поселения по двум уголовным делам, каждое из которых также было возбуждено по 282-й статье. Первое дело завели по доносу Алексея Навального, Марии Гайдар и блогера Олега Козырева после скандала в московском клубе "Билингва", когда Марцинкевич и его сторонники скандировали нацистское приветствие. Второе дело было открыто за публикацию в интернете постановочного сюжета о казни "таджикского наркоторговца".

Третье дело, по которому Тесак и был задержан последний раз, возбудили за публикацию им трех видеокомментариев в соцсетях. 15 августа 2014-го судья Кунцевского райсуда Москвы Светлана Ухналева, фигурантка списка Магнитского, приговорила нациста к пяти годам строгого режима по пункту "а" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия). 11 ноября того же года апелляционная коллегия Мосгорсуда (судья-докладчик - Светлана Устинова) сократила осужденному срок до 2 лет 10 месяцев, переквалифицировав инкриминированное ему обвинение на часть 1 статьи 282.

Дело "Реструкта" было возбуждено, когда Тесак уже отбывал назначенный срок в колонии. После открытия этого дела осужденного вернули в Москву.